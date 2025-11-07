ELDOORADO GmbH erhält Top Company-Siegel 2026 von kununu (FOTO)

Heilbronn (ots) - Nachdem die ELDOORADO GmbH bereits 2024 und 2025 zur Top

Company erklärt wurde, erhält sie auch für 2026 den kununu Top Company-Award.

Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Mitarbeiter-Bewertungen auf

der Plattform. Damit gehört die ELDOORADO GmbH offiziell zu den Unternehmen mit

dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.



Geschäftsführer Florian Sommer: "Dieses Siegel zeigt, dass wir uns nicht auf

unseren Erfolgen ausruhen, sondern fortlaufend daran arbeiten, ein Umfeld zu

schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und ihr volles Potenzial

entfalten können. Dass all das nun entsprechende Anerkennung findet, ist vor

allem auch auf unsere offene Feedback-Kultur und die Entwicklungsmöglichkeiten

im Rahmen unserer Employer-Brand-Strategie zurückzuführen."





Mit ihrem mittlerweile mehr als 30-köpfigen Team vertreibt die ELDOORADO GmbH

Produkte namhafter Anbieter aus den Bereichen Strom, Gas und Glasfaser - jedoch

mit einem klaren Anspruch: Sie will beweisen, dass Haustürvertrieb seriös,

transparent und fair sein kann. Jeder neue Mitarbeiter wird daher von Anfang an

geschult, erhält einen klaren Leitfaden für Kundengespräche und profitiert von

einem Team, das Erfahrungen teilt. Ein Modell, das nicht nur Quereinsteigern

Erfolg ermöglicht, sondern auch das Image einer ganzen Branche verändert.



Das wiederum war auch die Basis für die erneute Auszeichnung bei kununu, denn

hierfür mussten Unternehmen verschiedene Kriterien erfüllen: Auf Grundlage von

mindestens sechs Mitarbeiter-Bewertungen musste ein minimaler Bewertungs-Score

von 3,8 Sternen erreicht werden. Um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten,

muss zudem in den vergangenen zwölf Monaten mindestens eine neue Bewertung

eingegangen sein. Hierbei konnte die ELDOORADO GmbH ihren Bewertungs-Score im

Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen und übertrifft all diese Kriterien bei

mittlerweile 22 Mitarbeiter-Bewertungen mit einem Durchschnittswert von 4,6

deutlich. Darüber hinaus punktet das Unternehmen auf der Plattform von kununu

mit einer Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent - Werte, die weit über

Branchendurchschnitt liegen.



"Selbstverständlich wollen wir auch weiterhin genau daran anknüpfen und unser

Angebot kontinuierlich ausbauen und verbessern, um auch in Zukunft eine gefragte

Anlaufstelle für motivierte Talente zu sein, die nach dem idealen Arbeitgeber

suchen", betont Florian Sommer abschließend.



Weitere Informationen unter: https://eldoorado.de



