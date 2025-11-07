    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ELDOORADO GmbH erhält Top Company-Siegel 2026 von kununu (FOTO)

    Heilbronn (ots) - Nachdem die ELDOORADO GmbH bereits 2024 und 2025 zur Top
    Company erklärt wurde, erhält sie auch für 2026 den kununu Top Company-Award.
    Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Mitarbeiter-Bewertungen auf
    der Plattform. Damit gehört die ELDOORADO GmbH offiziell zu den Unternehmen mit
    dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.

    Geschäftsführer Florian Sommer: "Dieses Siegel zeigt, dass wir uns nicht auf
    unseren Erfolgen ausruhen, sondern fortlaufend daran arbeiten, ein Umfeld zu
    schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und ihr volles Potenzial
    entfalten können. Dass all das nun entsprechende Anerkennung findet, ist vor
    allem auch auf unsere offene Feedback-Kultur und die Entwicklungsmöglichkeiten
    im Rahmen unserer Employer-Brand-Strategie zurückzuführen."

    Mit ihrem mittlerweile mehr als 30-köpfigen Team vertreibt die ELDOORADO GmbH
    Produkte namhafter Anbieter aus den Bereichen Strom, Gas und Glasfaser - jedoch
    mit einem klaren Anspruch: Sie will beweisen, dass Haustürvertrieb seriös,
    transparent und fair sein kann. Jeder neue Mitarbeiter wird daher von Anfang an
    geschult, erhält einen klaren Leitfaden für Kundengespräche und profitiert von
    einem Team, das Erfahrungen teilt. Ein Modell, das nicht nur Quereinsteigern
    Erfolg ermöglicht, sondern auch das Image einer ganzen Branche verändert.

    Das wiederum war auch die Basis für die erneute Auszeichnung bei kununu, denn
    hierfür mussten Unternehmen verschiedene Kriterien erfüllen: Auf Grundlage von
    mindestens sechs Mitarbeiter-Bewertungen musste ein minimaler Bewertungs-Score
    von 3,8 Sternen erreicht werden. Um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten,
    muss zudem in den vergangenen zwölf Monaten mindestens eine neue Bewertung
    eingegangen sein. Hierbei konnte die ELDOORADO GmbH ihren Bewertungs-Score im
    Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen und übertrifft all diese Kriterien bei
    mittlerweile 22 Mitarbeiter-Bewertungen mit einem Durchschnittswert von 4,6
    deutlich. Darüber hinaus punktet das Unternehmen auf der Plattform von kununu
    mit einer Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent - Werte, die weit über
    Branchendurchschnitt liegen.

    "Selbstverständlich wollen wir auch weiterhin genau daran anknüpfen und unser
    Angebot kontinuierlich ausbauen und verbessern, um auch in Zukunft eine gefragte
    Anlaufstelle für motivierte Talente zu sein, die nach dem idealen Arbeitgeber
    suchen", betont Florian Sommer abschließend.

