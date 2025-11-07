Erneut für herausragende Unternehmenskultur ausgezeichnet
ELDOORADO GmbH erhält Top Company-Siegel 2026 von kununu (FOTO)
Heilbronn (ots) - Nachdem die ELDOORADO GmbH bereits 2024 und 2025 zur Top
Company erklärt wurde, erhält sie auch für 2026 den kununu Top Company-Award.
Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Mitarbeiter-Bewertungen auf
der Plattform. Damit gehört die ELDOORADO GmbH offiziell zu den Unternehmen mit
dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.
Geschäftsführer Florian Sommer: "Dieses Siegel zeigt, dass wir uns nicht auf
unseren Erfolgen ausruhen, sondern fortlaufend daran arbeiten, ein Umfeld zu
schaffen, in dem sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und ihr volles Potenzial
entfalten können. Dass all das nun entsprechende Anerkennung findet, ist vor
allem auch auf unsere offene Feedback-Kultur und die Entwicklungsmöglichkeiten
im Rahmen unserer Employer-Brand-Strategie zurückzuführen."
Mit ihrem mittlerweile mehr als 30-köpfigen Team vertreibt die ELDOORADO GmbH
Produkte namhafter Anbieter aus den Bereichen Strom, Gas und Glasfaser - jedoch
mit einem klaren Anspruch: Sie will beweisen, dass Haustürvertrieb seriös,
transparent und fair sein kann. Jeder neue Mitarbeiter wird daher von Anfang an
geschult, erhält einen klaren Leitfaden für Kundengespräche und profitiert von
einem Team, das Erfahrungen teilt. Ein Modell, das nicht nur Quereinsteigern
Erfolg ermöglicht, sondern auch das Image einer ganzen Branche verändert.
Das wiederum war auch die Basis für die erneute Auszeichnung bei kununu, denn
hierfür mussten Unternehmen verschiedene Kriterien erfüllen: Auf Grundlage von
mindestens sechs Mitarbeiter-Bewertungen musste ein minimaler Bewertungs-Score
von 3,8 Sternen erreicht werden. Um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten,
muss zudem in den vergangenen zwölf Monaten mindestens eine neue Bewertung
eingegangen sein. Hierbei konnte die ELDOORADO GmbH ihren Bewertungs-Score im
Vergleich zum Vorjahr weiter ausbauen und übertrifft all diese Kriterien bei
mittlerweile 22 Mitarbeiter-Bewertungen mit einem Durchschnittswert von 4,6
deutlich. Darüber hinaus punktet das Unternehmen auf der Plattform von kununu
mit einer Weiterempfehlungsquote von 90 Prozent - Werte, die weit über
Branchendurchschnitt liegen.
"Selbstverständlich wollen wir auch weiterhin genau daran anknüpfen und unser
Angebot kontinuierlich ausbauen und verbessern, um auch in Zukunft eine gefragte
Anlaufstelle für motivierte Talente zu sein, die nach dem idealen Arbeitgeber
suchen", betont Florian Sommer abschließend.
Weitere Informationen unter: https://eldoorado.de
Pressekontakt:
ELDOORADO GmbH
Vertreten durch: Florian Sommer
E-Mail: mailto:info@eldoorado.de
Webseite: https://eldoorado.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175671/6153699
OTS: ELDOORADO GmbH
Weitere Informationen unter: https://eldoorado.de
