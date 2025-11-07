Sonderaktion für den Mittelstand
ExtraTipps Deutschland GmbH (TV-VERMARKTUNG.de) bringt kleine Marken ins große Fernsehen (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Sichtbarkeit in Deutschlands reichweitenstärksten
TV-Sendern war bislang nur großen Marken vorbehalten - insbesondere kleine und
mittelständische Unternehmen wurden von dieser Bühne ausgeschlossen. Doch ein
neues Angebot von TV-VERMARKTUNG.de (http://tv-vermarktung.de) , einer Marke der
ExtraTipps Deutschland GmbH, öffnet nun ungeahnte Möglichkeiten. Wie KMU endlich
bezahlbar und gezielt auf ProSieben, SAT.1 & Co. werben können und worauf sie
achten sollten, lesen Sie hier.
TV-Werbung auf den großen Sendern? Für kleine Unternehmen bislang kaum
erreichbar. Die Werbeplätze auf Sendern wie SAT.1, ProSieben, RTL etc. bei
Sendungen wie "Wer wird Millionär", "Dschungelcamp", "Galileo" und vielen mehr,
galten als Spielwiese internationaler Konzerne, während dem Mittelstand nur die
Rolle des Zuschauers blieb. Die Gründe lagen auf der Hand: Inszenierungen im
Fernsehen waren teuer, komplex und für kleine Budgets schlicht utopisch. Während
heute klassische Werbeformen an Reichweite verlieren, bleibt TV das Medium mit
dem höchsten Vertrauensbonus. Viele Mittelständler träumen davon, ihre Angebote
endlich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und müssen dennoch abseits
stehen, wenn zur besten Sendezeit Millionen Haushalte erreicht werden. "Wer
heute nicht präsent ist und im relevantesten Werbemedium sichtbar bleibt, wird
von den Kunden schlichtweg vergessen", warnt Martin Wagner, Entwickler der neuen
TV-Sonderaktion von TV-Vermarktung.de.
Die effektivste Lösung besteht darin, TV-Werbung so einfach, günstig und gezielt
zugänglich zu machen, dass sie für den deutschen Mittelstand erstmals wirklich
nutzbar ist. Dafür hat die ExtraTipps Deutschland GmbH, in Zusammenarbeit mit
Sendern wie ProSieben, SAT.1, RTL, Kabel 1, Sixx, WELT TV, N-Doku und Joyn,
jetzt völlig neue Perspektiven eröffnet: Dank modernster KI-Technologie
entstehen hochwertige TV-Spots fast im Handumdrehen - exakt auf die Zielgruppe
zugeschnitten. Für viele Unternehmen eine Revolution: Ein professioneller
TV-Auftritt ist nun zum Preis einer größeren Zeitungsanzeige und ohne
übermäßigen Produktionsaufwand greifbar.
TV-Werbung: Der neue Booster für kleine Marken
TV schafft Aufmerksamkeit - keine andere Werbeform genießt in Deutschland so
viel Vertrauen und Reichweite. Doch während große Marken ihren Markenauftritt
regelmäßig auffrischen, standen KMU bislang im Abseits. Das ändert sich nun
grundlegend: Dank der neuen Technik und der Senderpartnerschaften, werden
TV-Kampagnen aktuell und vielleicht sogar dauerhaft bezahlbar, einfach umsetzbar
und zielgenau einsetzbar. Möglich macht das ein intelligentes Konzept, das auf
zwei Säulen ruht: KI-gestützte Produktion und partnerschaftliche Zusammenarbeit


