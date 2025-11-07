ExtraTipps Deutschland GmbH (TV-VERMARKTUNG.de) bringt kleine Marken ins große Fernsehen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    Frankfurt am Main (ots) - Die Sichtbarkeit in Deutschlands reichweitenstärksten
    TV-Sendern war bislang nur großen Marken vorbehalten - insbesondere kleine und
    mittelständische Unternehmen wurden von dieser Bühne ausgeschlossen. Doch ein
    neues Angebot von TV-VERMARKTUNG.de (http://tv-vermarktung.de) , einer Marke der
    ExtraTipps Deutschland GmbH, öffnet nun ungeahnte Möglichkeiten. Wie KMU endlich
    bezahlbar und gezielt auf ProSieben, SAT.1 & Co. werben können und worauf sie
    achten sollten, lesen Sie hier.

    TV-Werbung auf den großen Sendern? Für kleine Unternehmen bislang kaum
    erreichbar. Die Werbeplätze auf Sendern wie SAT.1, ProSieben, RTL etc. bei
    Sendungen wie "Wer wird Millionär", "Dschungelcamp", "Galileo" und vielen mehr,
    galten als Spielwiese internationaler Konzerne, während dem Mittelstand nur die
    Rolle des Zuschauers blieb. Die Gründe lagen auf der Hand: Inszenierungen im
    Fernsehen waren teuer, komplex und für kleine Budgets schlicht utopisch. Während
    heute klassische Werbeformen an Reichweite verlieren, bleibt TV das Medium mit
    dem höchsten Vertrauensbonus. Viele Mittelständler träumen davon, ihre Angebote
    endlich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und müssen dennoch abseits
    stehen, wenn zur besten Sendezeit Millionen Haushalte erreicht werden. "Wer
    heute nicht präsent ist und im relevantesten Werbemedium sichtbar bleibt, wird
    von den Kunden schlichtweg vergessen", warnt Martin Wagner, Entwickler der neuen
    TV-Sonderaktion von TV-Vermarktung.de.

    Die effektivste Lösung besteht darin, TV-Werbung so einfach, günstig und gezielt
    zugänglich zu machen, dass sie für den deutschen Mittelstand erstmals wirklich
    nutzbar ist. Dafür hat die ExtraTipps Deutschland GmbH, in Zusammenarbeit mit
    Sendern wie ProSieben, SAT.1, RTL, Kabel 1, Sixx, WELT TV, N-Doku und Joyn,
    jetzt völlig neue Perspektiven eröffnet: Dank modernster KI-Technologie
    entstehen hochwertige TV-Spots fast im Handumdrehen - exakt auf die Zielgruppe
    zugeschnitten. Für viele Unternehmen eine Revolution: Ein professioneller
    TV-Auftritt ist nun zum Preis einer größeren Zeitungsanzeige und ohne
    übermäßigen Produktionsaufwand greifbar.

    TV-Werbung: Der neue Booster für kleine Marken

    TV schafft Aufmerksamkeit - keine andere Werbeform genießt in Deutschland so
    viel Vertrauen und Reichweite. Doch während große Marken ihren Markenauftritt
    regelmäßig auffrischen, standen KMU bislang im Abseits. Das ändert sich nun
    grundlegend: Dank der neuen Technik und der Senderpartnerschaften, werden
    TV-Kampagnen aktuell und vielleicht sogar dauerhaft bezahlbar, einfach umsetzbar
    und zielgenau einsetzbar. Möglich macht das ein intelligentes Konzept, das auf
    zwei Säulen ruht: KI-gestützte Produktion und partnerschaftliche Zusammenarbeit
