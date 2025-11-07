ExtraTipps Deutschland GmbH (TV-VERMARKTUNG.de) bringt kleine Marken ins große Fernsehen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Sichtbarkeit in Deutschlands reichweitenstärkstenTV-Sendern war bislang nur großen Marken vorbehalten - insbesondere kleine undmittelständische Unternehmen wurden von dieser Bühne ausgeschlossen. Doch einneues Angebot von TV-VERMARKTUNG.de (http://tv-vermarktung.de) , einer Marke derExtraTipps Deutschland GmbH, öffnet nun ungeahnte Möglichkeiten. Wie KMU endlichbezahlbar und gezielt auf ProSieben, SAT.1 & Co. werben können und worauf sieachten sollten, lesen Sie hier.TV-Werbung auf den großen Sendern? Für kleine Unternehmen bislang kaumerreichbar. Die Werbeplätze auf Sendern wie SAT.1, ProSieben, RTL etc. beiSendungen wie "Wer wird Millionär", "Dschungelcamp", "Galileo" und vielen mehr,galten als Spielwiese internationaler Konzerne, während dem Mittelstand nur dieRolle des Zuschauers blieb. Die Gründe lagen auf der Hand: Inszenierungen imFernsehen waren teuer, komplex und für kleine Budgets schlicht utopisch. Währendheute klassische Werbeformen an Reichweite verlieren, bleibt TV das Medium mitdem höchsten Vertrauensbonus. Viele Mittelständler träumen davon, ihre Angeboteendlich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und müssen dennoch abseitsstehen, wenn zur besten Sendezeit Millionen Haushalte erreicht werden. "Werheute nicht präsent ist und im relevantesten Werbemedium sichtbar bleibt, wirdvon den Kunden schlichtweg vergessen", warnt Martin Wagner, Entwickler der neuenTV-Sonderaktion von TV-Vermarktung.de.Die effektivste Lösung besteht darin, TV-Werbung so einfach, günstig und gezieltzugänglich zu machen, dass sie für den deutschen Mittelstand erstmals wirklichnutzbar ist. Dafür hat die ExtraTipps Deutschland GmbH, in Zusammenarbeit mitSendern wie ProSieben, SAT.1, RTL, Kabel 1, Sixx, WELT TV, N-Doku und Joyn,jetzt völlig neue Perspektiven eröffnet: Dank modernster KI-Technologieentstehen hochwertige TV-Spots fast im Handumdrehen - exakt auf die Zielgruppezugeschnitten. Für viele Unternehmen eine Revolution: Ein professionellerTV-Auftritt ist nun zum Preis einer größeren Zeitungsanzeige und ohneübermäßigen Produktionsaufwand greifbar.TV-Werbung: Der neue Booster für kleine MarkenTV schafft Aufmerksamkeit - keine andere Werbeform genießt in Deutschland soviel Vertrauen und Reichweite. Doch während große Marken ihren Markenauftrittregelmäßig auffrischen, standen KMU bislang im Abseits. Das ändert sich nungrundlegend: Dank der neuen Technik und der Senderpartnerschaften, werdenTV-Kampagnen aktuell und vielleicht sogar dauerhaft bezahlbar, einfach umsetzbarund zielgenau einsetzbar. Möglich macht das ein intelligentes Konzept, das aufzwei Säulen ruht: KI-gestützte Produktion und partnerschaftliche Zusammenarbeit