Karbon-X festigt führende Stellung im Bereich Blue Carbon mit neuem Wiederaufforstungsprojekt in Guinea

Die neue Initiative im Konkouré-Delta baut auf dem Erfolg in Senegal auf und soll zur Küstenwiederherstellung, Biodiversität und der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft in ganz Westafrika beitragen

CONAKRY, GUINEA / ACCESS Newswire / 7. November 2025 / Aufbauend auf dem Erfolg seines 7.000 Hektar umfassenden Mangroven-Wiederaufforstungsprojekts in Senegal, das bereits zu geschätzten 2,8 Millionen Tonnen CO2-Einsparungen geführt und einen messbaren Nutzen für die Gemeinschaft geschaffen hat, dehnt Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“) seine Blue-Carbon-Initiativen auf das Konkouré-Delta in Guinea aus, da sich Blue Carbon zu einem entscheidenden Bereich für Klimainvestitionen und die Belastbarkeit der Küsten entwickelt.

Zugehöriges Bild

Die Initiative wurde von ALLCOT entwickelt – einem Unternehmen von Karbon-X und dessen Projektentwicklungs- und Beratungsgesellschaft – und soll das bewährte senegalesische Modell replizieren und ausbauen, um Biodiversität, Küstenschutz und nachhaltige Lebensgrundlagen in ganz Westafrika zu fördern.

Mangroven sind mehr als nur Bäume, sie dienen als Schutzschilde für Küstenlinien, „Kinderstuben“ für Meereslebewesen und entscheidende Einnahmequellen für in Küstengebieten angesiedelte Familien. Ihre Wiederaufforstung bedeutet eine Wiederherstellung des Gleichgewichts und der Sicherheit und schafft Möglichkeiten für Gemeinschaften, die auf das Meer angewiesen sind.

Die Projektentwicklungsgesellschaft von Karbon-X, ALLCOT, hat im Vorfeld der Umsetzung technische Einsätze in der Region und Schulungen in Guinea durchgeführt, um Forst- und Klimabehörden für einen Austausch der besten Herangehensweisen und der Stärkung der örtlichen Kapazität für die Blue-Carbon-Entwicklung zusammenzubringen. Besuche im Gandoul Marine Protected Area (Meeresschutzgebiet Gandoul) ermöglichten praktische Erfahrungen – von der Sammlung von Propagulen bis zur CO2-Überwachung, wodurch Wissen und Praxis unter einer gemeinsamen Vision der Nachhaltigkeit verbunden wurden.