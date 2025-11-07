UniDoc als Aussteller bei der ANCI 2025 in Bologna von 12.–14. November

VANCOUVER, BC / 7. November 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) („UniDoc“ oder das „Unternehmen“) ist bei der 42. Jahresversammlung der ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), die von 12. bis 14. November 2025 in Bologna (Italien) abgehalten wird, als Teilnehmer und Aussteller vertreten.

ANCI ist der nationale Verband der italienischen Gemeinden. Bei der Jahresversammlung kommen Bürgermeister bzw. Gemeindevorsteher aus ganz Italien zusammen. UniDoc wird auf dem Messegelände der BolognaFiere am Stand Nr. 164–166 als Aussteller vertreten sein.

Wichtigste Fakten

- UniDoc ist bei der ANCI 2025 in Bologna, 12.–14. November, am Stand Nr. 164–166 als Aussteller vertreten.

- Der Auftritt steht im Einklang mit der Entscheidung Italiens, den H3 Health Cube als bevorzugte eHealth-Einrichtung zu deklarieren.

- Treffen sind vor Ort möglich. Vereinbaren Sie gerne einen Termin unter info@unidoctor.com.

Die 42. Jahresversammlung der ANCI geht von 12. bis 14. November 2025 im Rahmen der BolognaFiere in Bologna (Italien) über die Bühne. Zur Versammlung werden Entscheidungsträger aus Kommunen und nationalen Institutionen erwartet. Bei den früheren Veranstaltungen gab es Ansprachen des Präsidenten der Republik sowie des Premierministers und auch Vertreter aus den Ministerien der Zentralregierung nahmen daran teil. Nähere Informationen unter: https://www.anci.it/.

Die Teilnahme an der ANCI-Versammlung kommt im Anschluss an Italiens Entscheidung, den H3 Health Cube von UniDoc als bevorzugte Einrichtung für eHealth-Initiativen zu deklarieren. Die Deklaration führte in Italien bereits zu ersten Auftragsvergaben und Installationen, so auch bei der Gemeinde Aliano.

„ANCI ist der Treffpunkt von Entscheidungsträgern, die kommunale Dienstleistungen planen und finanzieren“, weiß Tony Baldassarre, Chief Executive Officer von UniDoc. „Unsere Zielsetzung für Bologna ist relativ einfach: Treffen mit den Gemeindevertretern, Vorführung des H3 Health Cube und Abstimmung der Installation mit den jeweiligen Versorgungsprioritäten auf kommunaler Ebene in ganz Italien.“