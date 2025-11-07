Millionenchance für KI vorerst blockiert: Keine Nvidia-Chips für China

Die Ankündigung beendet Spekulationen, dass Nvidia auf einen schnellen Wiedereintritt in den größten Halbleitermarkt der Welt abzielt. Trotz politischer Hindernisse hat das Unternehmen seine globale Expansion vorangetrieben. Huang reiste zuletzt durch Washington, Südkorea und Taiwan und trifft Partner wie Taiwan Semiconductor Manufacturing , um neue Kooperationen im Bereich Künstliche Intelligenz zu besiegeln.

Nvidia-Chef Jensen Huang hat klargestellt, dass sein Unternehmen derzeit keine Gespräche über den Verkauf der neuesten Blackwell-KI-Chips an chinesische Firmen führt. "Es gibt keine aktiven Diskussionen. Momentan planen wir nicht, irgendetwas nach China zu liefern", sagte Huang. Er fügte hinzu: "Es liegt an China, wann sie Nvidia-Produkte wieder auf ihrem Markt haben möchten. Ich hoffe, dass sie ihre Politik ändern, sodass wir wieder bedienen können."

Missverständnis um China-KI-Rennen

Zuvor hatte Huang in einem Interview mit der Financial Times für Aufsehen gesorgt, als er zitiert wurde: "China wird gewinnen." Der CEO erklärte nun, dass er lediglich Chinas technologische Fähigkeiten betonen wollte. Der 62-jährige Gründer nutzt jede Gelegenheit, um die weltweite Nutzung von Nvidia-Technologie auszubauen und die Akzeptanz von KI über verschiedene Branchen hinweg zu fördern.

Marktwert-Rekord trotz China-Hindernis

Nvidia hat in wenigen Monaten eine Billion US-Dollar Marktwert hinzugewonnen und ist damit das erste Unternehmen der Weltgeschichte, das fünf Billionen US-Dollar erreicht. Auch wenn die Aktien zuletzt etwas nachgaben, bleibt Nvidia der wertvollste Konzern vor Apple und Microsoft.

Huang will außerdem Ängste vor einer möglichen KI-Blase zerstreuen. Er betont, dass Investitionen in Rechenzentren und KI-Hardware langfristig Früchte tragen werden. Gleichzeitig konkurriert Nvidia mit Konkurrenten wie Advanced Micro Devices und Broadcom, die ebenfalls auf eigene AI-Chancen setzen.

Handelshemmnis USA-China

Der Verkauf von Blackwell-Chips nach China bleibt weiterhin verboten. Ein kürzlich vorgestelltes Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China enthielt keine Genehmigung für diese Lieferungen. Laut Angaben von US-Politikern unter der Trump-Regierung ist eine solche Freigabe derzeit nicht vorgesehen. Huang erklärte bereits im August, dass Nvidia dadurch eine Chance von 50 Milliarden US-Dollar in China verpasst. Der Markt für KI-Systeme in China wachse jährlich um 50 Prozent.

Diese Blockade sorgt bei Investoren für Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der massiven Ausgaben für künstliche Intelligenz. Experten befürchten, dass die erhofften Umsatzströme nicht ausreichend sein könnten, um hunderte Milliarden US-Dollar für Rechenzentren und Nvidia-Hardware zu rechtfertigen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 160,2EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.

