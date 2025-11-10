Deutsche Bank stuft Baidu hoch – KI soll neues Wachstum entfachen

Laut Chiang steht Baidu am Beginn einer neuen Wachstumsphase, die maßgeblich durch seine weit verzweigten KI-Aktivitäten angetrieben wird. "Baidu hat ein führendes Portfolio an KI-Geschäften aufgebaut, das Cloud-Computing, Robotaxis, intelligente Suche und eigene KI-Chips umfasst", schreibt der Analyst in der Mittteilung. "Diese Geschäftsbereiche werden die nächste Phase des Wachstums für das Unternehmen einläuten."

Die Deutsche Bank hat den chinesischen Internetkonzern Baidu zum "Kauf" hochgestuft und nennt ihn den "nächsten großen Profiteur der Künstlichen Intelligenz". Der zuständige Analyst Leo Chiang hebt das Kursziel von 88 auf 156 US-Dollar an – ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent.

Künstliche Intelligenz treibt Baidus nächste Wachstumsphase an

Laut Chiang gewinnt besonders die Baidu AI Cloud mit ihrer leistungsfähigen und kosteneffizienten Infrastruktur für Unternehmen rasant an Bedeutung. Auch die Robotaxi-Plattform Apollo Go gilt bereits als internationaler Vorreiter und soll künftig stärker monetarisiert werden.

Zugleich transformiert sich Baidus Suchgeschäft zu einem KI-gestützten Informationsnetzwerk mit wachsendem Ertragspotenzial. Ergänzt wird das KI-Portfolio durch die Chip-Sparte Kunlunxin, die mit eigenen Prozessoren von der global steigenden Nachfrage nach KI-Hardware profitiert. Gemeinsam bilden diese Bereiche laut Chiang das Fundament für Baidus nächste große Wachstumswelle.

Kurzfristige Belastungen, langfristige Chancen

Trotz der positiven langfristigen Perspektive erwartet die Deutsche Bank kurzfristig Gegenwind. Infolge eines schwächeren Werbegeschäfts rechnet Chiang im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang von rund 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber soll die Cloud-Sparte im gleichen Zeitraum um 23 Prozent wachsen.

"Blickt man auf das Geschäftsjahr 2026 und die Jahre danach, erwarten wir eine Rückkehr zu solidem Umsatzwachstum", so Chiang weiter.

Starke Kursentwicklung im Jahr 2025

Baidus Aktien haben sich in diesem Jahr bereits um 51 Prozent verteuert. Mit dem neuen Kursziel von 156 US-Dollar liegt die Deutsche Bank nun über dem Konsens der meisten Analystenhäuser, die derzeit im Schnitt rund 140 US-Dollar erwarten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



