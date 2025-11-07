Canopy Growth Aktie auf Höhenflug - 07.11.2025

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Canopy Growth Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Canopy Growth Aktie. Mit einer Performance von +17,09 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Canopy Growth Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,1100€, mit einem Plus von +17,09 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canopy Growth Aktie damit um -11,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Canopy Growth auf -64,14 %.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,02 % 1 Monat -19,92 % 3 Monate +6,90 % 1 Jahr -77,09 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 332 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 363,62 Mio. wert.

Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" or the "Company") (TSX:WEED) (Nasdaq: CGC) today announced its financial results for the second quarter ended September 30, 2025 ("Q2 FY2026"). All financial information in this press release is reported in …

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.