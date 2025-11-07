Take-Two Interactive Software - Aktie gerät unter Druck -4,89 % - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Take-Two Interactive Software Aktie. Mit einer Performance von -4,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Take-Two Interactive Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,89 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Take-Two Interactive Software ist ein führender Entwickler und Vermarkter von Videospielen, bekannt für Blockbuster-Titel wie Grand Theft Auto und Red Dead Redemption. Das Unternehmen hebt sich durch innovative Storytelling-Techniken und immersive Open-World-Erlebnisse ab. Es konkurriert mit Branchengrößen wie Electronic Arts und Activision Blizzard.

Obwohl die Take-Two Interactive Software Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,59 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Take-Two Interactive Software auf +14,16 %.

Take-Two Interactive Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,80 % 1 Monat -7,21 % 3 Monate +3,59 % 1 Jahr +26,34 %

Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Es gibt 184 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,19 Mrd. wert.

Das mit Spannung erwartete neue Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" wird nach der nächsten Verzögerung frühestens in einem Jahr erscheinen. Zuletzt hatte die Spielefirma Rockstar Games einen Termin Ende Mai kommenden Jahres in Aussicht gestellt. …

Take-Two Interactive Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.