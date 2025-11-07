    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15163 auf 15504 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma lobte am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts des qualitativ gute Umsatzwachstum. Auch die Wirkstoffpipeline liefere weiter Erfolge. Astrazeneca bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Rajan Sharma
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 155,04
    Kursziel alt: 151,63
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15163 auf 15504 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma lobte am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts des qualitativ gute Umsatzwachstum. Auch …