GOLDMAN SACHS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15163 auf 15504 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma lobte am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts des qualitativ gute Umsatzwachstum. Auch die Wirkstoffpipeline liefere weiter Erfolge. Astrazeneca bleiben auf der Favoritenliste von Goldman./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.