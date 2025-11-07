Cango Inc.: Wichtige Nachricht für alle Aktionäre!
Cango Inc. hat in nur einem Jahr beeindruckende Fortschritte gemacht und plant nun, seine Erfolgsgeschichte mit innovativen Energie- und HPC-Diensten fortzusetzen.
- Cango Inc. feierte den einjährigen Meilenstein seiner Umwandlung in einen Bitcoin-Mining-Betrieb und plant, energiegesicherte HPC-Dienste anzubieten.
- Das Unternehmen skalierte in nur acht Monaten auf eine globale Plattform mit 50 EH/s, nachdem es 32 EH/s im November 2024 und 18 EH/s im Juni 2025 erwarb.
- Cango meldete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 139,8 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 99,1 Millionen US-Dollar, unterstützt durch ein Asset-Light-Modell.
- Im August 2025 erwarb Cango eine 50-MW-Anlage in Georgia für 19,5 Millionen US-Dollar, was die operative Kontrolle und Stromkonditionen verbesserte.
- Cango plant eine Expansion in die Bereiche Energie und HPC sowie die Entwicklung einer Energieinfrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck.
- Das Unternehmen wird am 17. November 2025 direkt an der NYSE notiert, um die Kapitalstruktur zu verbessern.
