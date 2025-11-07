    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    BARCLAYS stuft Zalando auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar ermutigend gewesen, schrieb Sarah Roberts am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Für die Neubewertung der Aktien sei allerdings die Gewinndynamik 2026 entscheidend und diese sei schwer kalkulierbar./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:53 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,44 % und einem Kurs von 22,81EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Sarah Roberts
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 28
    Kursziel alt: 27
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


