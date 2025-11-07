    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 29 auf 30 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen weitgehend übertroffen, dürften aber den Konsens nicht sonderlich antreiben, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend in ihrem Resümee nach Quartalszahlen. Highlight sei die harte Kernkapitalquote (CET1), aber insgesamt hätten die Risiken zugenommen./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 32,59EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Flora Bocahut
    Analysiertes Unternehmen: UBS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 29
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



