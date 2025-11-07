BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 71,46EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Patrick Folan

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

