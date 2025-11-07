    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:55 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 196,5EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Tom Zhang
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 194
    Kursziel alt: 193
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
