Constellation Energy Aktie weiter abwärts - -5,89 % - 07.11.2025

Die Constellation Energy Aktie ist bisher um -5,89 % auf 286,70€ gefallen. Das sind -17,95 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Constellation Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,89 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Obwohl die Constellation Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,74 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Constellation Energy Aktie damit um -7,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Constellation Energy um +39,96 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,51 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,94 % 1 Monat -2,59 % 3 Monate +3,74 % 1 Jahr +39,35 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 312 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,04 Mrd.EUR wert.

Die Constellation Energy Corporation ist ein glasklarer KI-Gewinner. Doch die hohen Erwartungen der Wall Street verfehlte das Unternehmen nur allzu deutlich.

Constellation Energy Corporation (Nasdaq: CEG) today reported its financial results for the third quarter of 2025. “We achieved one of the highest operating quarters for our nuclear fleet and advanced major milestones like our historic settlement …

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.