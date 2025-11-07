JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Matthew Boss attestierte dem Sportartikelhersteller am Freitag ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal. Er vermerkte dabei den vom Unternehmen angedeuteten Effekt, dass Umsätze vom dritten in das zweite Quartal vorgezogen wurden. Er sieht darin ein Signal, dass der Konsens im dritten Quartal vielleicht nicht erreicht wird./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:15 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 3,915EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Boss

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

