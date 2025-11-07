    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnder Armour Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Under Armour Registered (A)
    JPMORGAN stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Under Armour nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Matthew Boss attestierte dem Sportartikelhersteller am Freitag ein durchwachsenes zweites Geschäftsquartal. Er vermerkte dabei den vom Unternehmen angedeuteten Effekt, dass Umsätze vom dritten in das zweite Quartal vorgezogen wurden. Er sieht darin ein Signal, dass der Konsens im dritten Quartal vielleicht nicht erreicht wird./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:15 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 3,915EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Boss
    Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 5
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


