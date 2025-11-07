Cathie Wood reduziert ihre Bitcoin-Bestände

"Stablecoins übernehmen einen Teil der Funktion, von der wir dachten, dass Bitcoin sie erfüllen würde", sagt Wood, CEO und Chief Investment Officer von Ark, am Donnerstag gegenüber CNBC.

Sie räumt ein, dass der rasante Aufstieg der Stablecoins zunehmend eine Rolle übernimmt, die sie ursprünglich Bitcoin zugeschrieben hatte.

"Unsere optimistische Prognose liegt derzeit bei 1,5 Millionen US-Dollar bis 2030. Angesichts der Entwicklung bei Stablecoins, die in Schwellenländern genau jene Funktion übernehmen, die wir eigentlich bei Bitcoin gesehen haben, könnten wir etwa 300.000 US-Dollar von dieser bullischen Annahme abziehen – allein wegen der Stablecoins. Man sollte das im Auge behalten: Stablecoins skalieren derzeit viel schneller, als irgendjemand erwartet hätte."

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Woods Aussagen markieren eine bemerkenswerte Anpassung ihrer langfristigen Sicht auf Bitcoin, die zu den bekanntesten und kühnsten Prognosen der Branche zählt. Ark Invest hatte lange argumentiert, dass Bitcoin sowohl als Wertspeicher als auch als globales Abwicklungssystem dienen könnte – doch inzwischen sieht Wood Stablecoins, also an traditionelle Währungen gekoppelte digitale Token, in Teilen dieser Rolle aufholen.

"Gerade in den Schwellenländern ist das ein riesiges Thema", sagt sie. "Wir sehen inzwischen, dass auch US-Institutionen neue Zahlungssysteme entwickeln – mit Stablecoins als Kernbestandteil. Eine sehr spannende Entwicklung."

Zu Wochenbeginn war der Bitcoin-Kurs erstmals seit mehr als vier Monaten wieder unter die Marke von 100.000 US-Dollar gefallen – im Zuge einer breiteren Verkaufswelle bei risikoreichen Anlagen.

Trotz der leicht reduzierten Prognose bleibt Wood langfristig ausgesprochen optimistisch: Sie verweist auf die wachsende institutionelle Akzeptanz als zentralen Treiber für den künftigen Wert.

"Ich denke, der ganze Bereich wird größer“, sagte sie. "Wir erleben gerade, wie ein globales Währungssystem digital wird – ohne staatliche Aufsicht, sehr privat. Das ist eine gewaltige, transformative Idee."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 99.762USD auf CryptoCompare Index (07. November 2025, 15:36 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!