    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise legen etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht: Brent bei 63,86 USD.
    • WTI-Preis klettert auf 59,93 USD im Dezember.
    • Überversorgung und Sanktionen belasten den Markt.
    Ölpreise legen etwas zu
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 49 Cent auf 63,86 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 50 Cent auf 59,93 Dollar zu.

    Die Ölpreise erholten sich so von ihren jüngsten Verlusten. In der zu Ende gehenden Woche steuern die Ölpreise allerdings auf einen Verlust von über einem Dollar zu. Aktuell belastet die Sorge vor einer Überversorgung mit Öl die Preise tendenziell. Dem gegenüber stehen aktuell als leichte Ölpreisstützen schärfere Sanktionen der USA gegen Russlands Ölindustrie sowie zuletzt verstärkte Angriffe der Ukraine auf die Energieinfrastruktur Russlands.

    "Die zunächst weiterhin steigende Ölförderung dämpfte die Sorgen vor einer Anspannung am Ölmarkt durch Sanktionen", kommentierten die Rohölexperten er Commerzbank." Zwei der drei großen Energieagenturen gehen deshalb von einer massiven Überversorgung am Ölmarkt aus." In der kommenden Woche wird die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose veröffentlichen./jsl/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise legen etwas zu Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 49 Cent auf 63,86 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 50 Cent auf 59,93 …