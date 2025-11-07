CEO von DeepL in Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers berufen

KÖLN, Deutschland, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, gab heute die Berufung seines CEO und Gründers Jarek Kutylowski in den Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers bekannt. Der Strategiekreis ist das höchste technologie- und innovationspolitische Beratungsgremium der Bundesregierung.

Der Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers markiert einen wichtigen Schritt für die technologische und KI-getriebene Zukunft Deutschlands.

Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dem Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers beizutreten und die Perspektive der KI-Branche in dieser entscheidenden Phase für unsere Gesellschaft zu vertreten. Die zu erwartenden Produktivitätsgewinne durch KI werden die Effekte früherer Innovationsschübe – etwa durch das Internet oder Cloud Computing – deutlich übersteigen. Damit Deutschland von diesen Chancen profitiert, müssen wir jetzt entschlossen handeln."

„Deutschland verfügt über eine starke industrielle und wissenschaftliche Basis, steht jedoch vor Herausforderungen bei der Einführung und Skalierung von KI-Technologien. Es ist noch nicht zu spät, eine globale Führungsrolle in diesem Bereich einzunehmen. Dass Technologie – und insbesondere KI – zur nationalen Priorität erhoben wird, ist ein starkes und notwendiges Signal, um unsere langfristige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern."

Dem Strategiekreis gehören hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Industrie an. Ziel ist es, Deutschlands Forschungs- und Innovationssystem zu stärken, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. In der Auftaktsitzung wurden unter anderem die rasante globale Entwicklung von KI und deren Potenzial für sektorübergreifende Produktivitätssteigerungen – etwa in Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung – diskutiert.

Kutylowski ergänzt: „Es ist entscheidend, KI nicht als isolierte Branche zu betrachten, sondern als transformative Kraft, die alle Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft prägt. Das deutsche Innovationsökosystem muss durch die Förderung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Resilienz und technologischer Souveränität gestärkt werden. Nur so können wir unser volles Potenzial entfalten und Innovationen erfolgreich in die Anwendung bringen. Ich freue mich darauf, mit den Mitgliedern des Strategiekreises zusammenzuarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen."