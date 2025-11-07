    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNTech AktievorwärtsNachrichten zu BioNTech
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    CEO von DeepL in Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers berufen

    Der Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers markiert einen wichtigen Schritt für die technologische und KI-getriebene Zukunft Deutschlands.

    KÖLN, Deutschland, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, gab heute die Berufung seines CEO und Gründers Jarek Kutylowski in den Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers bekannt. Der Strategiekreis ist das höchste technologie- und innovationspolitische Beratungsgremium der Bundesregierung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    6,84€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,72€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    DeepL, a global AI product and research company, today announced the appointment of its CEO, Jarek Kutylowski, in the German Federal Chancellor's Strategy Group for Technology and Innovation. (PRNewsfoto/DeepL)

    Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dem Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers beizutreten und die Perspektive der KI-Branche in dieser entscheidenden Phase für unsere Gesellschaft zu vertreten. Die zu erwartenden Produktivitätsgewinne durch KI werden die Effekte früherer Innovationsschübe – etwa durch das Internet oder Cloud Computing – deutlich übersteigen. Damit Deutschland von diesen Chancen profitiert, müssen wir jetzt entschlossen handeln."

    „Deutschland verfügt über eine starke industrielle und wissenschaftliche Basis, steht jedoch vor Herausforderungen bei der Einführung und Skalierung von KI-Technologien. Es ist noch nicht zu spät, eine globale Führungsrolle in diesem Bereich einzunehmen. Dass Technologie – und insbesondere KI – zur nationalen Priorität erhoben wird, ist ein starkes und notwendiges Signal, um unsere langfristige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern."

    Dem Strategiekreis gehören hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Industrie an. Ziel ist es, Deutschlands Forschungs- und Innovationssystem zu stärken, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. In der Auftaktsitzung wurden unter anderem die rasante globale Entwicklung von KI und deren Potenzial für sektorübergreifende Produktivitätssteigerungen – etwa in Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung – diskutiert.

    Kutylowski ergänzt: „Es ist entscheidend, KI nicht als isolierte Branche zu betrachten, sondern als transformative Kraft, die alle Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft prägt. Das deutsche Innovationsökosystem muss durch die Förderung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Resilienz und technologischer Souveränität gestärkt werden. Nur so können wir unser volles Potenzial entfalten und Innovationen erfolgreich in die Anwendung bringen. Ich freue mich darauf, mit den Mitgliedern des Strategiekreises zusammenzuarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen."

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    CEO von DeepL in Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers berufen Der Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers markiert einen wichtigen Schritt für die technologische und KI-getriebene Zukunft Deutschlands. KÖLN, Deutschland, 7. November 2025 /PRNewswire/ - DeepL, ein globales Unternehmen …