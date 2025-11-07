AKTIE IM FOKUS
Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen
- Evotec-Aktien fallen um 7,8% auf 5,36 Euro.
- Kursverlust summiert sich auf rund 25% in drei Tagen.
- Analysten sehen schwaches Marktumfeld und Kursziel 6 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssturz zur Wochenmitte hat sich bei den Aktien von Evotec auch am Freitag noch keine Stabilisierung abgezeichnet. Als zweitschwächster Wert im Nebenwerteindex SDax rutschte der Kurs am Nachmittag um weitere 7,8 Prozent auf 5,36 Euro ab. Damit summiert sich der Abschlag binnen drei Handelstagen auf rund ein Viertel. Evotec fielen zurück auf das Kursniveau von April dieses Jahres.
Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe hatte am Mittwoch mit der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal enttäuscht und kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage.
Die Deutsche Bank traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 6 Euro nur wenig zu. Das dritte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Fynn Scherzler. Der Experte lobte zwar den Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz. Das Marktumfeld aber bleibe für den Wirkstoffforscher trüb./ajx/la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 5,392 auf Tradegate (07. November 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -16,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 940,01 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +107,94 %/+70,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
So jetzt halten mal alle Basher und Pusher den Schnabel für ein paar Wochen. Ist ja nur 💩 was hier so geschrieben wird 🤮🙈
Jetzt sind wieder viele so schlau hier. Hätte vorgestern jemand gewarnt, dann hätte ich Hochachtung vor ihm. Aber nun, nach einem Tagesverlust von 20 % auch noch draufzuhauen, so nach dem Motto, ich habe es immer schon gewusst, ist sehr billig.
Merkwürdig ist die Sache schon. Gestern abend die Adhoc mit dem Verkauf an Sandoz für über 350 Mio. cash plus Vorablizenzgebühren plus Umsatzbeteiligung und heute die schlechten Zahlen welche eigentlich zu erwarten waren. Im vierten Quatal sind ja schon einmal 25 Mio von BMS gekommen und noch etwas von Esperion. In den nächsten neun Monaten sollen noch weitere vier Moleküle in Phase II überführt werden. Ich gehe davon aus dass durch den Verkauf von Toulouse alleine schon die Jahresziele erreicht werden. Die Kosteneinsparungen und weitere evtl. Meilensteine kommen dann noch on top. Eigentlich sollte an der Börse ja Zukunft gehandelt werden. 30% Minus seit gestern Abend sind in diesem Fall nicht normal. Ich geht von einer deutlichen Erholung bis Jahresende und sehr guten Q4 Zahlen aus.