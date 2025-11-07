    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    AKTIE IM FOKUS

    Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktien fallen um 7,8% auf 5,36 Euro.
    • Kursverlust summiert sich auf rund 25% in drei Tagen.
    • Analysten sehen schwaches Marktumfeld und Kursziel 6 Euro.
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssturz zur Wochenmitte hat sich bei den Aktien von Evotec auch am Freitag noch keine Stabilisierung abgezeichnet. Als zweitschwächster Wert im Nebenwerteindex SDax rutschte der Kurs am Nachmittag um weitere 7,8 Prozent auf 5,36 Euro ab. Damit summiert sich der Abschlag binnen drei Handelstagen auf rund ein Viertel. Evotec fielen zurück auf das Kursniveau von April dieses Jahres.

    Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe hatte am Mittwoch mit der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal enttäuscht und kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage.

    Die Deutsche Bank traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 6 Euro nur wenig zu. Das dritte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Fynn Scherzler. Der Experte lobte zwar den Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz. Das Marktumfeld aber bleibe für den Wirkstoffforscher trüb./ajx/la/mis

    Evotec

    -9,17 %
    -16,94 %
    -16,00 %
    -10,30 %
    -17,92 %
    -69,68 %
    -76,43 %
    +42,17 %
    -64,38 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 5,392 auf Tradegate (07. November 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -16,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 940,01 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +107,94 %/+70,13 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

