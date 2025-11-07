Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen

Die Deutsche Bank traut den Papieren mit ihrem Kursziel von 6 Euro nur wenig zu. Das dritte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Fynn Scherzler. Der Experte lobte zwar den Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz. Das Marktumfeld aber bleibe für den Wirkstoffforscher trüb./ajx/la/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,42 % und einem Kurs von 5,392 auf Tradegate (07. November 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -16,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 940,01 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +107,94 %/+70,13 % bedeutet.