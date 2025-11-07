NUWAYS stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach einem "soliden dritten Quartal" auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Im Rahmen der Telefonkonferenz habe der Konzernchef erklärt, innerhalb der nächsten zwölf Monate rund 20 Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) veräußern zu wollen, schrieb Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit solchen Deals könne die Beteiligungsgesellschaft Werte freisetzen. Die Aktien seien attraktiv bewertet./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 23,90EUR auf Tradegate (07. November 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: NUWAYS

Analyst: Christian Sandherr

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

