Goldman Sachs mit Bullen-Prognose: Chinas Wachstumsmotor brummt wieder!

Für Hui Shan, Chefvolkswirtin für China bei Goldman Sachs, ist das ein Wendepunkt: Erstmals agiere Peking als ebenbürtiger Partner der USA, erklärt sie im hauseigenen Podcast Goldman Sachs Exchanges. So sollen die Vereinigten Staaten unter anderem Zölle auf Fentanyl-Produkte und Chip-Subventionen aussetzen, während China im Gegenzug Exportbeschränkungen für Seltene Erden pausiert – ein Signal, dass Peking über klare wirtschaftliche Hebel verfügt.

China trotzt den Handelszöllen – und könnte laut Goldman Sachs vor einem neuen Aufschwung stehen. Nach dem jüngsten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Südkorea haben beide Seiten überraschend eine Entspannung im Handelskonflikt vereinbart.

Trotz jahrelanger Strafzölle zeigt sich Chinas Exportwirtschaft robust. Laut Goldman Sachs legte das Exportvolumen 2024 um 8 Prozent zu, gestützt von starken Ausfuhren in Hochtechnologiebranchen wie Halbleiter, Autos und Maschinenbau. Viele Lieferketten wurden zudem in ASEAN-Staaten umgeleitet, wodurch chinesische Produkte indirekt weiterhin in die USA gelangen.

Der jüngste Parteitag in Peking bekräftigte den Fokus auf Technologieautarkie und industrielle Stärke. Konsumförderung und Einkommenssteigerungen stehen ebenfalls auf der Agenda, doch die Wachstumsstrategie bleibt klar export- und innovationsgetrieben. Goldman Sachs hat deshalb seine Prognose für das chinesische BIP deutlich angehoben – auf 4,8 Prozent für 2026 und 4,7 Prozent für 2027.

Besonders große Hoffnungen ruhen auf künstlicher Intelligenz: Sollte sie in den kommenden zehn Jahren flächendeckend eingesetzt werden, könnte Chinas Wirtschaft laut Goldman Sachs um rund 8 Prozent stärker wachsen. Für Peking sei KI der Schlüssel, um der "Middle-Income Trap" zu entkommen und zur Hochtechnologienation aufzusteigen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



