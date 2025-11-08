wO User zu Evotec-Deal: "Der Deal soll wohl von den schlechten Zahlen ablenken"

Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec war in dieser Woche das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der Kursrutsch, der nach Veröffentlichung der Quartalszahlen am 05. November eingesetzt hatte. Die Geschäftszahlen wurden als enttäuschend wahrgenommen und die kurz zuvor veröffentlichte Bekanntmachung, dass Evotec eine Vereinbarung mit der Sandoz Group AG aus der Schweiz über ein Portfolio von bis zu zehn Biosimilars abgeschlossen hat und Evotec daraus zahlbare Beträge von über 650 Mio. US$ plus laufende Lizenz- und Meilensteinzahlungen erwartet, konnten den Kursrutsch von über 20% seit Montag, dem 03. November (Stand 07.11., 16:00 Uhr) nicht verhindern (wallstreetONLINE berichtete).

Außerdem gab Evotec am 06. November bekannt, dass ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt werden wird. Im Zeitraum vom 7. November bis 17. Dezember 2025 sollen bis zu 290.000 Evotec-Aktien im Rahmen eines Programms (zu insgesamt maximal 3 Mio. Euro) zurückgekauft werden.

Die wo-Community reagiert enttäuscht auf den Kursverlauf und mit Skepsis auf den Sandoz Deal. Das Aktienrückkaufprogram sorgt zudem für Irritation. Hier einige Stimmen zur der Lage bei Evotec aus dem wO-Forum:

Zum Sandoz Deal aber vor Veröffentlichung der Geschäftszahlen

MrEstate: "Was für eine Gamechanger Meldung. NEUBEWERTUNG!!!!!! Jetzt ist Evotec m.E. wirklich mehr Wert als das damalige Angebot von 11 Euro. Muss man sich mal überlegen. Zu den 650 Mio. kommen Umsatzbeteiligungen an 10 Biosim. mit einem Marktumsatzpotential von mehr als 90 Mrd.

Und gleichzeitig kann Evotec den Kapitalbedarf reduzieren und spart sich operative Kosten beim Betrieb der Fabrik."

War_am_buffet: "Ruhig durchatmen... Morgen werden wir wohl keine 22 Euro erreichen.😅 Denk immer daran, Evotec ist eine Wundertüte. Ich bin da echt vorsichtig geworden, weil das Ding in den letzten Jahren so verflucht volatil war."

Orkafisch: "So etwas hat Evotec früher auch gemacht. Gute News verkünden vor den Zahlen, die dann nicht so toll waren. Somit hoffte man, dem Kurs zu helfen,nicht so stark einzubrechen. Bin mal gespannt, was heute so abgeht. Der Verkauf von Tafelsilber ist zwar eine Möglichkeit, das Defizit auszugleichen. Aber verkauft ist verkauft."

-weitblick-: "Der Deal soll wohl von den schlechten Zahlen ablenken. Bei Sandoz klingt das ein wenig anders: „Following the announcement of a non-binding term sheet on July 30, 2025, Sandoz signs an agreement to acquire 100% of JEB SAS and an indefinite technology license for JEB's continuous manufacturing platform, for an upfront cash consideration of approximately USD 350 million. The license covers an unlimited number of molecules, with up to 10 subject to royalty payments. Furthermore, the agreement reconfigures the existing partnership model and aligns incentives between both parties through license fees and development-related expenses, including success-based milestones, which could amount to approximately USD 300 million over the coming years. These terms fully replace existing contractual commitments.“

Evotec spricht von „mehr als 300 Millionen Dollar“ während Sandoz das relativiert zu „could amount to approximately USD 300 Million“. Wie die Lizenzgebühren genau aussehen bleibt, wie erwartet, weiter im Dunkeln. Evotec hat sein Liquiditätsproblem erstmal gelöst und Sandoz hat wohl einen guten Deal gemacht. Sie zahlen nur noch Tantiemen für maximal 10 Biosimilars - irgendwann ! Ansonsten ist Evotec wohl bei den Umsätzen raus!"

Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen

Stormy_Daniels: "Wenn sie gestern den Deal nicht geclosed hätten, wären sie bei den Zahlen heute rasiert worden. Es tut mir leid, aber es klingt für mich schon nach „Verkauf Tafelsilber“ in hoher Not. Naja, wenn die 650 kämen und der 2 JPod, den wir haben eine ähnlichen Wert (Marktwert) hat plus das Basisgeschäft, sollte es aber nicht zu schlimm werden…"

Fp025: "Naja, Lage bleibt aus meiner Sicht noch schwierig. Den ganz großen Optimismus hier kann ich leider nicht teilen. Die Sandoz Verlautbarung kam ja "taktisch" relativ clever....Würde mich nicht wundern, wenn wir heute nicht nochmal die 6 vorm Komma sehen. Mittelfristig (auf 1 Jahr) seh ich aber eher die 8 als die 5 ...."

Yok: "Die Sandoz-Meldung ist gut. Insbesondere, dass der Deal nun unterschrieben ist und in time. Die Ausgestaltung wussten wir ja schon in groben Zügen, 300 Mio. sollten es sein für die Facility, nun plus 50 Mio. inklusive der Technologielizenz (Achtung alles USD, also gut 300 Mio. EUR cash). Der Rest sind Biobucks, von denen in der Regel nur ein Bruchteil fliesst und über lange Zeiträume. Wie gesagt, der erste Originator-Antikörper, der auf JEB läuft, hat LOE 2029. Die 10 Programme, die unter Milestones und Royalties laufen, sind wohl diejenigen, die aktuell schon laufen, wo Evotec schon Rechte erworben hat durch den alten Vertrag. Hier hat Sandoz also starke Kontrolle, wenn ein Programm stirbt oder doch lieber im Batchverfahren weitergeht, dann waren es nur noch neun.

Nun, die Zahlen von heute... sind unterirdisch grottig: 164 Mio. Umsatz und -15 Mio. adjusted EBITDA, -43 Mio. Netto. Man hat es jetzt geschafft, sogar die gross margin ins Negative zu bringen. Beim adjusted EBITDA über 9 Monate steht man deutlich schlechter da als letztes Jahr, von daher bringen die ganzen Einsparungen weniger als das wegbrechende Geschäft kostet. Das Gelaber von wegen gehaltenen Prognosen ist gar nichts wert, denn sobald der Deal eingeloggt sein wird, werden die Prognosen angepasst. Warum sollten sie sich jetzt die Mühe machen, wenn sie noch nicht mal wissen, ob die Kohle im Dez. oder im Jan. kommt? Bei der Jan.-Option wird man die 2025er Prognose niemals halten können, bei der Dez.-Option keine Ahnung, wie sie das abrechnen werden. Und bisher sind wir bei minus 7% CAGR und nicht bei plus 8 bis 12 (2024 - 2028).

Insgesamt sehe ich klar einen Tafelsilber-Verkauf, da man sonst bald in Liquiditätsprobleme gekommen wäre. Aber ich gebe Puhmuckel Recht, im Moment ist sicher nicht der dümmste Moment, um Silber zu verkaufen."

Stormy_Daniels: "Das zeigt mal wieder was Macht und Firepower am Kapitalmarkt bedeutet. Gestern Nacht wurde hier noch diskutiert, ob und wie weit Evo über 8.00€ eröffnet?! Und jetzt steht das Ding bei 6.40. Dat ist Börse!"

Magictrader: "Erneut erkennt man heute, wie häufig die von Kleinanlegern beeinflusste Vorbörse falsch liegen kann. Die Profis verkaufen nach den erneut schlechten Zahlen."

RealJoker: "Operativ läuft gar nichts, eine Katastrophe dieses Unternehmen. Verschwinden irgendwann..."

Evo7: "Bei den Zahlen muss man kräftig durchatmen, unser CFO hat nur noch den Kopf geschüttelt.

Ich hatte schwache Zahlen erwartet, aber was hier abgeliefert wurde ist reine Zumutung für alle Aktionäre, ich hoffe der CEO dankt bald ab. Wo ist denn der Aufsichtsrat, der mal etwas sagt, wird das alles so hingenommen. Triton wird sich richtig freuen hier mit fast 10% investiert zu sein."

Roberto24: "Die Pommes Bude hätte verkauft werden sollen für 11€, aber nein weil die dachten der Laden ist mehr Wert. Ich glaube das demnächst ein Gebot für 6 € kommt. Wie bei curevac und die Aktionäre bekommen die lange Nase 👃 👃 zu sehen."

aufschwungost: "Es ist und bleibt eine armselige Buzze die jetzt schon seit geraumer Zeit (mindestens mal nach dem Hackerangriff) angeschlagen bzw. angezählt ist. Hier sind auch Kurse von 4,xx noch möglich. DBK hatte mal 4 Euro ausgegeben, aber ich meine die haben das auf 5,5x nach oben revidiert. Armseliger Haufen!"

Winchester73: "Das langsame Sterben hat begonnen, da nun das Tafelsilber zu Geld gemacht wird.

Angeblich um Kosten zu sparen, lächerliche, abgedroschene Floskel.

Beim Ebita ist man bei -17 Millionen, will aber in den letzten 3 Monaten auf ca. 30 Millinen PLUS kommen, also über 50 Millionen aufholen..........tolle Wurst."

Freiwilder: "Merkwürdig ist die Sache schon. Gestern Abend die Adhoc mit dem Verkauf an Sandoz für über 350 Mio. Cash plus Vorablizenzgebühren plus Umsatzbeteiligung und heute die schlechten Zahlen welche eigentlich zu erwarten waren. Im vierten Quatal sind ja schon einmal 25 Mio von BMS gekommen und noch etwas von Esperion. In den nächsten neun Monaten sollen noch weitere vier Moleküle in Phase II überführt werden. Ich gehe davon aus dass durch den Verkauf von Toulouse alleine schon die Jahresziele erreicht werden. Die Kosteneinsparungen und weitere evtl. Meilensteine kommen dann noch on top. Eigentlich sollte an der Börse ja Zukunft gehandelt werden. 30% Minus seit gestern Abend sind in diesem Fall nicht normal. Ich geht von einer deutlichen Erholung bis Jahresende und sehr guten Q4 Zahlen aus."

Aufschwungost: 7,75 € zu 5,75 €... drei Monate an einem Tag Intraday abrasiert. Das hat schon Geschmäcke. Hier sind wohl sehr viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Muss man jetzt diese Woche noch auskotzen lassen und dann mal schauen, was Montag am Kurszettel steht. Armseliger Haufen ist es dennoch!"

darauf Aktienfreundlongonly: "Warten wir ab, was die nächsten Kommentare der Analysten aussagen, vielleicht haben wir dann etwas mehr Klarheit. Richtig ist: Die IR und der Vorstand machen in der Kommunikation keinen guten Eindruck und die Verunsicherung bei den Investoren ist riesig. So haben LV leichtes Spiel. Aber das kennen wir ja auch zu gut auch von anderen deutschen Unternehmen - leider."

Bruder_halblang: "Evotec ist bekanntlich ein Meme-Stock. Und daher dürfte es hier schnell wieder deutlich aufwärts gehen, wahrscheinlich schon heute."

Cannagourmet: Ich frage mich nur, wer und warum Evo jemand übernehmen sollte. Ich meine Evo gibt es ja nur weil Big Pharma Kosten reduzieren wollten und die Molekülsuche deshalb ausgelagert haben und das sehr zufriedenstellend für Big Pharma, das bestätigen die Zahlen von Evo..Evo macht es billiger und das Risiko liegt auch bei Evo, zwingend sehe ich keinesfalls eine Übernahme..."

darauf -weitblick-: "Genau das ist der Punkt und scheinbar immer noch nicht verstanden worden. Anders kann ich mir die immer wiederkehrenden Übernahmeträume nicht erklären. Was soll ein defizitäres Geschäftsmodell jetzt wert sein, dass ganz vielleicht in ferner Zukunft Tantiemen einnimmt?

Der Sandoz Deal zeigt erstens welcher Teil interessant ist und was der auch nur wert ist.

Und dieses ganze Geschwurbel über x hundert Millionen die noch kommen ist erst einmal Wunschdenken, da dafür erst Meilensteine erreicht werden müssen! Da ist nichts sicher! Das Management entpuppt sich mMn immer mehr als Luftpumpen!"

Billabong00: "Stutzig gemacht hat mich schon die Aussage vor paar Wochen mit dieser Agenda 2028, dass man erst dann profitabel sein möchte. Nur leider interessiert das die Börse doch nicht 2 1/2 Jahre vorher. Bin vorgestern zum Glück short gegangen, weil ich kein gutes Gefühl vor den Zahlen hatte, allerdings habe ich noch eine größere Position bei 6,50 die ich halte. Ist aber nur ne Trading Position und ich erhoffe mir Kurse von 8 EUR oder so. Dieses Unternehmen erinnert mich irgendwie an MOR. Das mag ja sein, dass sich kurstechnisch was bewegt nach oben, aber von irgendwelchen Phantasiekursen von denen hier gesprochen wird, 15, 20 EUR. Wann soll das sein ? 2030 ? dauert mir zu lange."

Marvessa: "Ich denke hier [5,80 €] ist irgendwo der Boden…"

darauf -weitblick-: "Mit der Erwartung an eine Bodenbildung sollte man vorsichtig sein für eine Firma die operativ nichts auf die Reihe kriegt außer Defizite einzufahren bei einer aktuellen MK von rund 1 mrd € ! Hier sind noch eine Menge Vorschusslorbeeren enthalten. Die Sandoz-Deal-Katze ist aus dem Sack und hat enttäuscht. Ein Lizenzmodell zu verkaufen was einmalig Geld in die Kasse spült - was soll das? Was bleibt jetzt noch an Phantasie? Ein umsatzorientiertes Tantiemenmodell auf ein ominöses Lizenzmodell umzustellen zeigt mE die nicht vorhandene Kompetenz des Managements. Sie konnten es im Call nicht einmal vernünftig erklären."

Zum Aktienrückkaufprogramm

Yok: "Jetzt drehen sie vollkommen durch... Aktienrückkauf als chronisch unprofitable Firma, die spätestens ein Jahr nach dem Tooloose-Verkauf wieder in die Nettoverschuldung abrutschen wird. Gebts zu, das war einer von euch, der denen das eingeredet hat? Und süss, dass sie von bis zu über 10 Euro als Einkaufspreis ausgehen."

-weitblick-: "Echt ein Hammer ARP. 290k Stück über mehr als 5 Wochen gestreckt. Eine echte Lachnummer! Der Kurs hat sich direkt vor Ehrfurcht verbeugt. Bei den über 10€, die sie bereit sind zu zahlen musste ich echt an mich halten. Was sind da bloß für Schwachmaten am Werk - denkt sich offensichtlich der Markt. Die schaffen es immer wieder noch eins draufzusetzen."

darauf dlg: "Ich würde die Mitteilung noch mal richtig lesen. Das ist kein Rückkaufprogramm im eigentlichen Sinne, bei dem man Kapital an die Aktionäre zurückgeben will. Der einzige Zweck ist: "Diese ADS sollen ausschließlich zur Erfüllung entsprechender Verpflichtungen im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms verwendet werden".

Evotec kauft hier also für 3 Mio Euro, überträgt diese in die Mitarbeiter Depots, ein Teil wird dann wahrscheinlich schon für die Steuerschuld wieder verkauft und was die Mitarbeiter mit den restlichen Aktien machen, weiß kein Mensch. Dieser Rückkauf erfolgt nur, weil man eine Lieferverpflichtung ggü Mitarbeitern hat und nach dem Kauf werden diese an die MA gegeben. Solche reinen "equity compensation" Pläne und solche Ankündigungen gibt es zuhauf. Kursrelevanz = null. Melden muss man es aus regulatorischen Gründen trotzdem."

Aktienfreundlongonly: "Das ARP ist leider zu gering, um überhaupt bemerkt zu werden. Ich finde die aktuellen Umsätze an den Börsen schon recht bemerkenswert, da hier kaum große KAG-Adressen aktiv sein dürften."

