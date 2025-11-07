    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComcast (A) AktievorwärtsNachrichten zu Comcast (A)

    Milliarden im Spiel

    Netflix-Konkurrent plant Deal: Aktie des Übernahme-Ziels springt zweistellig an!

    Comcast will mit einem Milliarden-Deal in Großbritannien angreifen. Der Kabelriese steht unter Druck – und sucht dringend neue Wege gegen Netflix & Co.

    Foto: Silas Stein/dpa

    Der US-Medienkonzern Comcast steht offenbar kurz vor einem großen Schritt im europäischen Markt. Die britische Tochter Sky verhandelt über den Kauf des Medien- und Unterhaltungsgeschäfts von ITV – ein Deal im Wert von rund 1,6 Milliarden Pfund, umgerechnet 1,8 Milliarden Euro. Damit will Comcast seine Position im Streaminggeschäft stärken und dem Verlust traditioneller Kunden entgegentreten.

    ITV bestätigte am Freitag die Gespräche mit Sky, betonte jedoch: "Es kann keine Gewissheit darüber bestehen, zu welchen Bedingungen ein möglicher Verkauf vereinbart werden könnte oder ob eine Transaktion überhaupt stattfinden wird." Comcast selbst äußerte sich zunächst nicht zu den Verhandlungen.

    Kampf um Streamingkunden verschärft sich

    Der mögliche Deal unterstreicht den Druck, unter dem klassische Medienhäuser stehen. Immer mehr Zuschauer wechseln zu Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime. Um konkurrenzfähig zu bleiben, suchen etablierte Sender nach neuen Partnerschaften und Investitionen. Auch Paramount Global wird laut mehreren Berichten derzeit mit einem möglichen Zusammenschluss mit Warner Bros. Discovery in Verbindung gebracht.

    Für Comcast wäre der ITV-Kauf ein wichtiger strategischer Schritt. Das Unternehmen verliert seit Jahren Abonnenten im Breitbandgeschäft und kämpft mit sinkenden Erlösen im Kerngeschäft.

    ITV-Aktie springt nach Meldung an

    Die Anleger reagierten prompt auf die Übernahmefantasie: Die ITV-Aktie sprang am Freitag in London um über 15 Prozent nach oben (Stand 15:25 MEZ).

    ITV

    +16,76 %
    +10,68 %
    +1,79 %
    -3,38 %
    +7,66 %
    +12,85 %
    -3,04 %
    -69,89 %
    -18,51 %
    ISIN:GB0033986497WKN:A0BLQP

    Die Comcast-Papiere legten an der Nasdaq leicht um 1,3 Prozent zu (Stand 15:41 MEZ).

    Comcast (A)

    -0,09 %
    +2,52 %
    -11,99 %
    -15,16 %
    -39,47 %
    -12,94 %
    -42,51 %
    -10,80 %
    +4.789,78 %
    ISIN:US20030N1019WKN:157484

    Der Deal würde ITVs Fernsehsender und die Streamingplattform ITVX umfassen – nicht jedoch die erfolgreiche Produktionssparte ITV Studios, die Formate wie Love Island USA produziert.

    Mit dem Zukauf würde Comcast seine Präsenz in Großbritannien deutlich ausbauen. Der Konzern besitzt bereits Sky und plant ein neues Universal-Themenparkprojekt in Bedfordshire, rund 65 Kilometer nördlich von London.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


