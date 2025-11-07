Affirm Holdings Registered (A) Aktie weiter aufwärts - +11,17 % - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Affirm Holdings Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +11,17 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Affirm Holdings Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 63,51€, mit einem Plus von +11,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Affirm Holdings ist ein prominenter Anbieter von "Buy Now, Pay Later"-Lösungen, der sich durch transparente Gebühren und keine versteckten Kosten auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Klarna, Afterpay und PayPal.

Der Kurs der Affirm Holdings Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,95 %.

Allein seit letzter Woche ist die Affirm Holdings Registered (A) Aktie damit um +5,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,89 %. Im Jahr 2025 gab es für Affirm Holdings Registered (A) bisher ein Plus von +8,39 %.

Affirm Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,75 % 1 Monat -2,89 % 3 Monate -4,95 % 1 Jahr +35,69 %

Informationen zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie

Es gibt 289 Mio. Affirm Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,95 Mrd. wert.

Affirm Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Affirm Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.