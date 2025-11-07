    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIREN AktievorwärtsNachrichten zu IREN

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    IREN Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die IREN Aktie bisher Verluste von -8,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IREN Aktie.

    Besonders beachtet! - IREN Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Iris Energy betreibt nachhaltiges Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energien, hebt sich durch Umweltfreundlichkeit ab und konkurriert mit Riot Blockchain und Marathon Digital.

    IREN Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IREN Aktie. Mit einer Performance von -8,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der IREN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,44 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IREN-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +298,60 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IREN Aktie damit um +19,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IREN auf +532,55 %.

    IREN Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,17 %
    1 Monat +21,29 %
    3 Monate +298,60 %
    1 Jahr +522,39 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur IREN Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die IREN Aktie, insbesondere um die positiven Kursprognosen nach dem Microsoft-Deal, der die Umsatzperspektiven erheblich verbessert. Analysten haben Kursziele zwischen 125 und 225 USD festgelegt, während die aktuellen Umsätze im KI-Bereich als vielversprechend gelten. Trotz der optimistischen Einschätzungen bleibt die Aktie volatil und riskant, was die Marktteilnehmer weiterhin beschäftigt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IREN eingestellt.

    Zur IREN Diskussion

    Informationen zur IREN Aktie

    Es gibt 225 Mio. IREN Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,69 Mrd. wert.

    Musk will bei Intel anklopfen, Affirm liefert sehr gut & Hensoldt


    Kaum ist das Gehaltspaket für Musk von den Aktionären abgesegnet worden, da haut er den nächsten Plan raus: "Ich denke, wir werden wahrscheinlich eine gigantische Chipfabrik bauen müssen." Hier kommt Intel ins Spiel!

    IREN glänzt im Quartal – Bitcoin-Mining und Microsoft-Deal treiben die Aktie


    IREN überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum und starkem Bitcoin-Mining-Ergebnis im Quartal und übertrifft damit die Markterwartungen. Die Aktie legt deutlich zu.

    IREN Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IREN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IREN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IREN

    -9,88 %
    +19,17 %
    +21,29 %
    +298,60 %
    +522,39 %
    +565,78 %
    ISIN:AU0000185993WKN:A3C7R6



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! IREN Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die IREN Aktie bisher Verluste von -8,44 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IREN Aktie.