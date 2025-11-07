IREN Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die IREN Aktie. Mit einer Performance von -8,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der IREN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,44 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Iris Energy betreibt nachhaltiges Bitcoin-Mining mit erneuerbaren Energien, hebt sich durch Umweltfreundlichkeit ab und konkurriert mit Riot Blockchain und Marathon Digital.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IREN-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +298,60 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IREN Aktie damit um +19,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IREN auf +532,55 %.

IREN Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,17 % 1 Monat +21,29 % 3 Monate +298,60 % 1 Jahr +522,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur IREN Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die IREN Aktie, insbesondere um die positiven Kursprognosen nach dem Microsoft-Deal, der die Umsatzperspektiven erheblich verbessert. Analysten haben Kursziele zwischen 125 und 225 USD festgelegt, während die aktuellen Umsätze im KI-Bereich als vielversprechend gelten. Trotz der optimistischen Einschätzungen bleibt die Aktie volatil und riskant, was die Marktteilnehmer weiterhin beschäftigt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber IREN eingestellt.

Informationen zur IREN Aktie

Es gibt 225 Mio. IREN Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,69 Mrd. wert.

Kaum ist das Gehaltspaket für Musk von den Aktionären abgesegnet worden, da haut er den nächsten Plan raus: "Ich denke, wir werden wahrscheinlich eine gigantische Chipfabrik bauen müssen." Hier kommt Intel ins Spiel!

IREN überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum und starkem Bitcoin-Mining-Ergebnis im Quartal und übertrifft damit die Markterwartungen. Die Aktie legt deutlich zu.

IREN Aktie jetzt kaufen?

Ob die IREN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IREN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.