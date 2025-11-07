Circus - Aktie gerät unter Druck -7,77 % - 07.11.2025

Obwohl die Circus Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,19 %.

Die Circus Aktie notiert aktuell bei 19,000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,600 € entspricht. Die Talfahrt der Circus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 19,000€, mit einem Minus von -7,77 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um +12,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Circus auf -15,32 %.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,90 % 1 Monat +16,99 % 3 Monate +34,19 % 1 Jahr +6,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Circus Aktie, insbesondere nach der positiven Bewertung durch Cantor Fitzgerald mit einem Kursziel von 40,60 EUR. Die Gründung der Circus Defence SE wird als strategisch wichtig erachtet, um im Verteidigungssektor zu wachsen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Geschäftsmodelle und der Möglichkeit einer Kapitalerhöhung, die den Kurs belasten könnte. Insgesamt wird die Aktie als potenziell unterbewertet angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Circus eingestellt.

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 457,05 Mio. wert.

Circus Aktie jetzt kaufen?

