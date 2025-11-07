    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonster Beverage AktievorwärtsNachrichten zu Monster Beverage

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Performance Monster Beverage Aktie legt zu - 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Monster Beverage Aktie bisher um +8,83 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance Monster Beverage Aktie legt zu - 07.11.2025
    Foto: robcartorres - stock.adobe.com

    Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

    Monster Beverage Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Mit einer Performance von +8,83 % konnte die Monster Beverage Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Monster Beverage Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 62,58, mit einem Plus von +8,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Monster Beverage!
    Long
    59,97€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 6,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    80,70€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 5,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Monster Beverage einen Gewinn von +16,86 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Monster Beverage Aktie damit um +4,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monster Beverage einen Anstieg von +17,08 %.

    Monster Beverage Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,49 %
    1 Monat +4,05 %
    3 Monate +16,86 %
    1 Jahr +17,47 %

    Informationen zur Monster Beverage Aktie

    Es gibt 976 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,56 Mrd. wert.

    Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monster Beverage

    +8,28 %
    +4,49 %
    +4,05 %
    +16,86 %
    +17,47 %
    +21,82 %
    +69,42 %
    +156,82 %
    +896,16 %
    ISIN:US61174X1090WKN:A14U5Z





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Starke Performance Monster Beverage Aktie legt zu - 07.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Monster Beverage Aktie bisher um +8,83 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monster Beverage Aktie.