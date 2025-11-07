Starke Performance Monster Beverage Aktie legt zu - 07.11.2025

Mit einer Performance von +8,83 % konnte die Monster Beverage Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Monster Beverage Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 62,58€, mit einem Plus von +8,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Monster Beverage einen Gewinn von +16,86 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Monster Beverage Aktie damit um +4,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Monster Beverage einen Anstieg von +17,08 %.

Monster Beverage Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,49 % 1 Monat +4,05 % 3 Monate +16,86 % 1 Jahr +17,47 %

Informationen zur Monster Beverage Aktie

Es gibt 976 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,56 Mrd. wert.

Monster Beverage Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.