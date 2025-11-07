Aktie crasht! Darum übernimmt diese Firma die rote Laterne im SDAX

Der Gewinn könnte wegen möglicher Sondereffekte im Zusammenhang mit einer geplanten Anpassung der Geschäfte im Immobilienbereich sogar noch geringer ausfallen. Die Aktie crashte am Freitag um mehr als 13 Prozent und übernahm damit die rote Laterne im Kleinwertesegment SDAX.

Der Finanzdienstleister MLP hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Das im SDAX notierte Unternehmen teilte am Freitag mit, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 90 bis 100 Millionen Euro liegen dürfte. MLP hatte bislang zehn Millionen Euro mehr in Aussicht gestellt.

MLP kündigte zugleich an, das Geschäft im Bereich Deutschland.Immobilien zukünftig auf das Vermittlungsgeschäft und die Konzeptionierung von Immobilienprojekten zu konzentrieren. Die Deutschland.Immobilien soll zukünftig keine neuen Entwicklungsprojekte mehr aufsetzen, bei denen sie selbst für die Bauausführung zuständig ist. Bestehende Projekte sollen zu Ende geführt werden.

Der Aufsichtsrat muss dem noch zustimmen. Mögliche belastende Einmaleffekte in diesem Zusammenhang seien derzeit noch nicht verlässlich bezifferbar, so MLP. Diese dürften bezogen auf das Ebit jedoch eine Größenordnung von 12 Millionen Euro nicht überschreiten. Diese Effekte würden das operative Ergebnis im laufenden Jahr gegebenenfalls zusätzlich belasten.

Im dritten Quartal stieg das Ebit vorläufigen Zahlen zufolge von 17,8 Millionen vor einem Jahr auf 18,3 Millionen Euro. Die bis zum Jahresende erwartete weitere positive Entwicklung reicht laut MLP jedoch voraussichtlich nicht aus, um die ursprüngliche Prognose noch zu erreichen. Ausführliche Zahlen will MLP am 13. November vorlegen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,82 % und einem Kurs von 6,11EUR auf Tradegate (07. November 2025, 16:26 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!