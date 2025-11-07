    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Börsen Start Update

    Börsenstart USA - 07.11. - US Tech 100 schwach -0,92 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der Dow Jones steht bei 46.812,39 PKT und verliert bisher -0,25 %.
    Top-Werte: Chevron Corporation +1,42 %, Coca-Cola +1,29 %, Sherwin-Williams +1,15 %, Travelers Companies +0,94 %, The Home Depot +0,64 %
    Flop-Werte: NVIDIA -3,48 %, Caterpillar -2,48 %, IBM -2,10 %, Boeing -1,80 %, Amazon -1,52 %

    Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:42) bei 24.905,48 PKT und fällt um -0,92 %.
    Top-Werte: Monster Beverage +2,82 %, Starbucks +2,74 %, Marriott International Registered (A) +2,40 %, DoorDash Registered (A) +2,20 %, Solstice Advanced Materials +2,08 %
    Flop-Werte: Tesla -5,80 %, Shopify -4,47 %, Marvell Technology -4,36 %, Datadog Registered (A) -4,11 %, AppLovin Registered (A) -4,07 %

    Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.680,14 PKT und fällt um -0,63 %.
    Top-Werte: Albemarle +5,15 %, Akamai Technologies +5,11 %, Norwegian Cruise Line +4,38 %, Tapestry +4,15 %, News Registered (A) +4,13 %
    Flop-Werte: Tesla -5,86 %, First Solar -4,69 %, Datadog Registered (A) -4,11 %, AppLovin Registered (A) -4,07 %, Airbnb Registered (A) -3,79 %




    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
