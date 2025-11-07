Börsenstart USA - 07.11. - US Tech 100 schwach -0,92 %

Der Dow Jones steht bei 46.812,39 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,42 %, Coca-Cola +1,29 %, Sherwin-Williams +1,15 %, Travelers Companies +0,94 %, The Home Depot +0,64 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,48 %, Caterpillar -2,48 %, IBM -2,10 %, Boeing -1,80 %, Amazon -1,52 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:42) bei 24.905,48 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: Monster Beverage +2,82 %, Starbucks +2,74 %, Marriott International Registered (A) +2,40 %, DoorDash Registered (A) +2,20 %, Solstice Advanced Materials +2,08 %

Flop-Werte: Tesla -5,80 %, Shopify -4,47 %, Marvell Technology -4,36 %, Datadog Registered (A) -4,11 %, AppLovin Registered (A) -4,07 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.680,14 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Albemarle +5,15 %, Akamai Technologies +5,11 %, Norwegian Cruise Line +4,38 %, Tapestry +4,15 %, News Registered (A) +4,13 %

Flop-Werte: Tesla -5,86 %, First Solar -4,69 %, Datadog Registered (A) -4,11 %, AppLovin Registered (A) -4,07 %, Airbnb Registered (A) -3,79 %