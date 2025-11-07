Wolters Kluwer Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von -5,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Wolters Kluwer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,46 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Wolters Kluwer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,81 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,40 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,63 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat -9,94 % 3 Monate -17,81 % 1 Jahr -36,80 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,43 Mrd.EUR wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Outperform" belassen. Der jüngste Kursrutsch könnte auf Nachrichten von OpenEvidence, einem Rivalen der Sparte Clinical Solutions …

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

