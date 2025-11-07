    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wolters Kluwer Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025

    Am 07.11.2025 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um -5,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von -5,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Wolters Kluwer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,46 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    5.941,06€
    Basispreis
    3,75
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.193,45€
    Basispreis
    3,75
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Wolters Kluwer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,81 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,40 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,63 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,76 %
    1 Monat -9,94 %
    3 Monate -17,81 %
    1 Jahr -36,80 %

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,43 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 07.11. - TecDAX schwach -1,05 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart Europa - 07.11. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Outperform" belassen. Der jüngste Kursrutsch könnte auf Nachrichten von OpenEvidence, einem Rivalen der Sparte Clinical Solutions …

    Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    -5,36 %
    -3,83 %
    -10,01 %
    -18,30 %
    -37,15 %
    +1,99 %
    +32,81 %
    +217,50 %
    +274,21 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wolters Kluwer Aktie mit kräftigem Kurssturz - 07.11.2025 Am 07.11.2025 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um -5,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.