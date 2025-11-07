AKTIE IM FOKUS 3
Daimler Truck verlieren - Lage weiter unsicher
- Daimler Truck-Aktien verlieren nach Quartalszahlen stark.
- Widerstand bei 50-Tage-Linie nicht überwunden.
- Unsichere Lage in Nordamerika belastet die Nachfrage.
(neu: Kursentwicklung, Kommentar Bernstein)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Daimler Truck haben am Freitag nach Quartalszahlen ihre Gewinne aus dem frühen Handel rasch abgegeben und bis zum Nachmittag deutlich verloren. Zuletzt stand ein Minus von 2,4 Prozent auf 33,85 Euro zu Buche. Der deutsche Leitindex Dax gab um 1,1 Prozent nach.
Die markttechnisch angeschlagenen Titel des Nutzfahrzeugherstellers waren am Morgen zunächst bis auf rund 36 Euro gestiegen. Dort konnten sie den Widerstand der abwärtsgerichteten 50-Tage-Durchschnittslinie nicht nachhaltig überwinden. Diese Linie beschreibt den mittelfristigen Trend. Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung verläuft bei 38,55 Euro und wurde bereits Anfang September unterschritten.
Daimler Truck musste wegen der Branchenschwäche im wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden.
Entscheidende Aspekte seien nun die Aussichten auf 2026 und die Zoll-Thematik, betonte Analyst Harry Martin von Bernstein Research. Gegenwärtig gingen die Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 noch immer von einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich mit 2025 aus. Dies sei wohl ausgesprochen optimistisch, so der Experte.
Die Lage in Nordamerika bleibe unter anderem mit Blick auf die Nachfrage unsicher, schrieb Experte Holger Schmidt von der DZ Bank. Ihm zufolge dürften aber die hohe Dividendenrendite und das Aktienrückkaufprogramm die Titel von Daimler Truck stützen.
Die Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber vielen Handelspartnern generell haben den Transportmarkt in den USA durcheinandergewirbelt. Spediteure können kaum noch abschätzen, wie hoch das Transportvolumen aus den Häfen des Landes in den kommenden Jahren sein wird. Aus Unsicherheit bestellen sie entsprechend weniger Lkw. Zusätzlich kosten erhöhte Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium die Hersteller von Nutzfahrzeugen Geld.
Zudem sei die Rezession im Frachtgeschäft ungebrochen, fuhr Schmidt fort und ergänzte: "Das unausgeglichene Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage im Transportsektor in den USA kann nur schwer aufgelöst werden, wenn, dann durch eine Anpassung des Angebots." Das bedeute weniger neue Kapazität, sprich neue Lastwagen. Insgesamt sieht der Experte das Chance-Risiko-Profil der Daimler-Truck-Aktien derzeit als ausgewogen an./la/men/mis/ajx/stw
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 23.556 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,28 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -12,54 %/+60,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Daimler Truck soll der Ukraine 1.000 Militär-Lkw liefern - Zeitung
Daimler Truck-Aktie: Starke Dividende – aber reicht das?
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.
2 Stunden später gabs kräftige Bauchschmerzen für die Verkäufer.