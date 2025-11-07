DAX, Globus Medical Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: pressfoto - freepik
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Globus Medical Registered (A)
|+31,78 %
|Gesundheitswesen
|🥈
|The Beauty Health Company Registered (A)
|+27,03 %
|Konsum
|🥉
|Tandem Diabetes Care
|+22,18 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|Sunrun
|-17,24 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Intellia Therapeutics
|-19,06 %
|Biotechnologie
|🟥
|Power Solutions International
|-40,43 %
|Maschinenbau
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Arafura Rare earths
|Rohstoffe
|🥈
|MP Materials Registered (A)
|Rohstoffe
|🥉
|HENSOLDT
|Halbleiter
|European Lithium
|Rohstoffe
|Battery X Metals
|Rohstoffe
|Diginex
|Informationstechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|260
|-
|🥈
|Almonty Industries
|216
|Rohstoffe
|🥉
|POET Technologies
|83
|Erneuerbare Energien
|Tesla
|71
|Fahrzeugindustrie
|Evotec
|65
|Biotechnologie
|Novo Nordisk
|48
|Pharmaindustrie
Globus Medical Registered (A)
Wochenperformance: +23,58 %
Wochenperformance: +23,58 %
Platz 1
The Beauty Health Company Registered (A)
Wochenperformance: +14,63 %
Wochenperformance: +14,63 %
Platz 2
Tandem Diabetes Care
Wochenperformance: +11,90 %
Wochenperformance: +11,90 %
Platz 3
Sunrun
Wochenperformance: -3,78 %
Wochenperformance: -3,78 %
Platz 4
Intellia Therapeutics
Wochenperformance: -24,53 %
Wochenperformance: -24,53 %
Platz 5
Power Solutions International
Wochenperformance: -20,14 %
Wochenperformance: -20,14 %
Platz 6
Arafura Rare earths
Wochenperformance: -17,41 %
Wochenperformance: -17,41 %
Platz 7
MP Materials Registered (A)
Wochenperformance: -24,82 %
Wochenperformance: -24,82 %
Platz 8
HENSOLDT
Wochenperformance: -4,79 %
Wochenperformance: -4,79 %
Platz 9
European Lithium
Wochenperformance: -21,66 %
Wochenperformance: -21,66 %
Platz 10
Battery X Metals
Wochenperformance: -35,04 %
Wochenperformance: -35,04 %
Platz 11
Diginex
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -1,26 %
Wochenperformance: -1,26 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: -7,36 %
Wochenperformance: -7,36 %
Platz 14
POET Technologies
Wochenperformance: -17,08 %
Wochenperformance: -17,08 %
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: +2,26 %
Wochenperformance: +2,26 %
Platz 16
Evotec
Wochenperformance: -16,94 %
Wochenperformance: -16,94 %
Platz 17
Novo Nordisk
Wochenperformance: -6,72 %
Wochenperformance: -6,72 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte