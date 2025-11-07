    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando erneut in der Korrektur - Jahrestief wieder nahe

    • Zalando-Aktien fallen um 5,8% auf 22,73 Euro.
    • Positive Quartalszahlen verlieren Wirkung, Kurs sinkt.
    • Barclays-Analystin sieht Gewinnprognosen als unsicher.
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start letztlich wieder deutlicher korrigiert. Die Papiere des Onlinehändlers rutschten am Nachmittag auf dem vorletzten Platz im schwachen Dax um 5,8 Prozent auf 22,73 Euro ab. Tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber bereits abgegeben.

    Mit dem aktuellen Minus steuern die Zalando-Titel erneut auf das Jahrestief zu, das sie erst kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen erreicht hatten. Der positive Effekt durch die Zahlen ist also wieder ganz verpufft.

    Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik im Jahr 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.

    Zalando sind derzeit mit einem Verlust von fast 30 Prozent der zweitschwächster Dax-Wert im laufenden Jahr nach Adidas./ajx/ag/jha/stk

    Zalando

    -7,10 %
    -1,30 %
    -9,09 %
    +4,63 %
    -6,80 %
    -1,85 %
    -73,34 %
    -22,64 %
    -2,16 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 23.526 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,95 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +23,62 %/+129,58 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
