AKTIE IM FOKUS
Zalando erneut in der Korrektur - Jahrestief wieder nahe
- Zalando-Aktien fallen um 5,8% auf 22,73 Euro.
- Positive Quartalszahlen verlieren Wirkung, Kurs sinkt.
- Barclays-Analystin sieht Gewinnprognosen als unsicher.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start letztlich wieder deutlicher korrigiert. Die Papiere des Onlinehändlers rutschten am Nachmittag auf dem vorletzten Platz im schwachen Dax um 5,8 Prozent auf 22,73 Euro ab. Tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber bereits abgegeben.
Mit dem aktuellen Minus steuern die Zalando-Titel erneut auf das Jahrestief zu, das sie erst kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen erreicht hatten. Der positive Effekt durch die Zahlen ist also wieder ganz verpufft.
Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik im Jahr 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.
Zalando sind derzeit mit einem Verlust von fast 30 Prozent der zweitschwächster Dax-Wert im laufenden Jahr nach Adidas./ajx/ag/jha/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 23.526 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,95 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +23,62 %/+129,58 % bedeutet.
Ich vermute, dass die Kursbewegung vor den Zahlen auf Leerverkäufer zurückzuführen ist, die davon ausgegangen sind, dass die Ergebnisse deutlich schlechter ausfallen würden.
Der aktuelle Kurs ist meiner Meinung nach viel zu tief – ein Bereich zwischen 32 € und 35 € wäre zunächst fair bewertet.
Außerdem hat der CEO im Interview klar gesagt, dass er den Aktienkurs wieder deutlich höher sehen möchte, was ein positives Signal ist.
Die Integration von About You (AY) braucht natürlich ihre Zeit, um vernünftig umgesetzt zu werden.
Ich selbst bin langfristig investiert (Long) und habe Geduld – das tägliche „Zocken“ liegt mir ohnehin nicht.
...und wer soll das glauben?....bißchen viel Dauerbashing nur um seine Meinung loszuwerden
Da hat jemand 30.000 Aktien gekauft, ein gutes Zeichen vor den Zahlen.