Zalando erneut in der Korrektur - Jahrestief wieder nahe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start letztlich wieder deutlicher korrigiert. Die Papiere des Onlinehändlers rutschten am Nachmittag auf dem vorletzten Platz im schwachen Dax um 5,8 Prozent auf 22,73 Euro ab. Tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber bereits abgegeben.

Mit dem aktuellen Minus steuern die Zalando-Titel erneut auf das Jahrestief zu, das sie erst kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen erreicht hatten. Der positive Effekt durch die Zahlen ist also wieder ganz verpufft.