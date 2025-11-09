Von Bill Gates bis Cannabis: Eure Aktien-Wünsche im Check!

Wer hat das spannendste Geschäftsmodell, wo lauern die größten Risiken – und welche Aktie überrascht am meisten? Krischan und Max sprechen über eure Aktienwünsche aus den Kommentaren.

Ihr habt eure Aktien-Wünsche in die Kommentare unseres Podcasts geschrieben: Von Hightech bis Highlife ist alles dabei. Und Müll. Denn ihr habt die Lieblingsaktie von Bill Gates vorgeschlagen (nicht Microsoft). Es geht natürlich um Waste Management. Warum das Geschäft mit Abfall oft stabiler läuft als mancher Tech-Hype und ob die Aktie ein sauberes Investment ist, hört ihr der neuesten Folge!