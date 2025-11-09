    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWaste Management AktievorwärtsNachrichten zu Waste Management

    Von Bill Gates bis Cannabis: Eure Aktien-Wünsche im Check!

    Wunschfolge! In dieser Episode sprechen wir über eure Aktienwünsche aus den Kommentaren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienwünsche aus Kommentaren werden diskutiert.
    • Waste Management: stabiles Geschäft mit Abfall.
    • Richtech Robotics: neue Ideen für Gastronomie & Logistik.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: David Vives - unsplash

    Wer hat das spannendste Geschäftsmodell, wo lauern die größten Risiken – und welche Aktie überrascht am meisten? Krischan und Max sprechen über eure Aktienwünsche aus den Kommentaren. 

    Ihr habt eure Aktien-Wünsche in die Kommentare unseres Podcasts geschrieben: Von Hightech bis Highlife ist alles dabei. Und Müll. Denn ihr habt die Lieblingsaktie von Bill Gates vorgeschlagen (nicht Microsoft). Es geht natürlich um Waste Management. Warum das Geschäft mit Abfall oft stabiler läuft als mancher Tech-Hype und ob die Aktie ein sauberes Investment ist, hört ihr der neuesten Folge!

    Außerdem war Richtech Robotics noch ein heißer Kandidat eurer Wahl. Roboter, die servieren, liefern und stapeln. Die Vision: Gastronomie und Logistik neu denken. 

    Max Gross (links) und Krischan Orth blicken auf die Werte, die ihr in den Kommentaren vorgeschlagen hattet.

    Nach Rendite riecht Innovative Industrial Properties – das Cannabis-Immobiliengeschäft. 

    Die wallstreetONLINE Redaktion dankt euch herzlich für eure Teilnahme! Max Gross und Krischan Orth diskutieren, wo Chancen lauern und wo der Lack ab ist.

    Und: Schreib uns deine Wunschaktie für die nächste Folge in die Kommentare!

     

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

