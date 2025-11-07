Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando

Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie steht unter Druck, insbesondere aufgrund hoher Lagerbestände und Bedenken über Verbindlichkeiten. Trotz einer Umsatzsteigerung im Q3 um 25% bleibt die Margenentwicklung schwach. Einige Anleger sehen den aktuellen Kurs von 23 Euro als zu niedrig an und erwarten eine faire Bewertung zwischen 32 und 35 Euro. Die Integration von About You wird als langfristige Herausforderung betrachtet.