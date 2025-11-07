Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 07.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: -7,06 %
Platz 1
Performance 1M: -9,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie steht unter Druck, insbesondere aufgrund hoher Lagerbestände und Bedenken über Verbindlichkeiten. Trotz einer Umsatzsteigerung im Q3 um 25% bleibt die Margenentwicklung schwach. Einige Anleger sehen den aktuellen Kurs von 23 Euro als zu niedrig an und erwarten eine faire Bewertung zwischen 32 und 35 Euro. Die Integration von About You wird als langfristige Herausforderung betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 2
Performance 1M: -5,66 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 3
Performance 1M: +0,02 %
Siemens
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 4
Performance 1M: -0,74 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -2,14 %
SAP
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 6
Performance 1M: -5,27 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 7
Performance 1M: -10,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die 1.700 Euro-Marke als Unterstützung sehen und von einer positiven Auftragslage ausgehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung und möglicher Rückschläge. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt hohe Volatilität, was zu Unsicherheiten führt, jedoch bleibt die langfristige Perspektive optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 8
Performance 1M: -0,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger aufgrund negativer Erfahrungen und der Konkurrenz aus China skeptisch sind und Short-Positionen empfehlen, gibt es auch positive Stimmen, die die Modellpolitik von VW loben. Analysten von Warburg Research stufen VW auf Kaufen mit einem Kursziel von 151 Euro, was auf Potenzial hinweist, jedoch bleibt die Unsicherheit unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 54,76%
|PUT: 45,24%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 9,52 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
