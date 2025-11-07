Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 07.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: -9,23 %
Platz 1
Performance 1M: -15,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist durch eine gedrückte Kursentwicklung von 10% und ein bescheidenes Handelsvolumen geprägt. Während einige Anleger die niedrigen Kurse als Kaufgelegenheit sehen, gibt es Bedenken über die bevorstehenden, als bescheiden eingeschätzten Zahlen. Die allgemeine Marktstimmung ist angespannt, was zu Unsicherheiten führt, jedoch gibt es auch optimistische Stimmen für eine mögliche Erholung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: +6,53 %
Platz 2
Performance 1M: -23,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist ambivalent. Trotz einer positiven Auftragslage und angehobener Prognosen leidet der Kurs unter einem Rückgang von X% in den letzten 14 Tagen. Kritische Stimmen deuten auf mögliche externe Manipulationen hin, während die fundamentalen Daten stark bleiben. Anleger sind unsicher, ob sie kaufen oder verkaufen sollen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 3
Performance 1M: +17,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf die hohe Handelsaktivität und das Potenzial der GaN-Technologie hinweisen, warnen andere vor spekulativen Bewegungen und Marktunsicherheiten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Volatilität, die durch neue Investoren und technologische Fortschritte geprägt ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 4
Performance 1M: +0,02 %
TeamViewer
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 5
Performance 1M: -30,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von großer Skepsis geprägt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 30% gefallen, was auf enttäuschende Wachstumszahlen und eine mangelhafte Kommunikation des Managements zurückgeführt wird. Viele Anleger bezweifeln die zukünftige Entwicklung und empfinden die Bewertung als nicht mehr angemessen, trotz positiver Aspekte wie Rückkäufen und Cash-Reserven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 6
Performance 1M: -1,52 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 7
Performance 1M: -18,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nagarro
Das Anleger-Sentiment zu Nagarro im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um X%, und die Marktteilnehmer erwarten ein niedriges KGV von 8-9 für 2025, was auf schlechte Erwartungen hindeutet. Zudem wird die Kapitalmarktansprache als unzureichend kritisiert, was das Vertrauen der Anleger beeinträchtigt. Hoffnung auf Aktienrückkäufe bleibt, jedoch ist die Skepsis groß.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nagarro eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 8
Performance 1M: +23,40 %
PNE
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 9
Performance 1M: -20,35 %
SAP
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 10
Performance 1M: -5,27 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 11
Performance 1M: -11,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer volatilen Kursentwicklung (-27% gefolgt von +16%) wird ein schwacher Auftragseingang im Q3 kritisiert, jedoch gibt es Hoffnungen auf eine Belebung im vierten Quartal durch Verhandlungen in Südkorea. Während einige Nutzer skeptisch sind und einen weiteren Rückgang erwarten, betonen andere die langfristigen Wachstumsperspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
