Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 07.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 1
Performance 1M: -9,94 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 2
Performance 1M: +0,02 %
Performance 1M: +0,02 %
Siemens
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 3
Performance 1M: -0,74 %
Performance 1M: -0,74 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 4
Performance 1M: -6,95 %
Performance 1M: -6,95 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: -1,58 %
Performance 1M: -1,58 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 6
Performance 1M: -10,88 %
Performance 1M: -10,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die 1.700 Euro-Marke als Unterstützung sehen und von einer positiven Auftragslage ausgehen, äußern andere Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung und möglicher Rückschläge. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt hohe Volatilität, was zu Unsicherheiten führt, jedoch bleibt die langfristige Perspektive optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 7
Performance 1M: -2,14 %
Performance 1M: -2,14 %
SAP
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 8
Performance 1M: -5,27 %
Performance 1M: -5,27 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 9
Performance 1M: -0,20 %
Performance 1M: -0,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger aufgrund negativer Erfahrungen und der Konkurrenz aus China skeptisch sind und Short-Positionen empfehlen, gibt es auch positive Stimmen, die die Modellpolitik von VW loben. Analysten von Warburg Research stufen VW auf Kaufen mit einem Kursziel von 151 Euro, was auf Potenzial hinweist, jedoch bleibt die Unsicherheit unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
