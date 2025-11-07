    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen angeschlagen - KI-Hype schwächt sich ab

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt gibt weiter nach, KI-Werte betroffen.
    • Verbraucherstimmung sinkt, Prognosen nicht erfüllt.
    • Anleger nervös, Korrektur bei hohen Bewertungen erwartet.
    ROUNDUP/Aktien New York - US-Börsen angeschlagen - KI-Hype schwächt sich ab
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der zuletzt von Rücksetzern bei KI-Werten geprägte US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten zunächst kaum Einfluss auf die Notierungen. So trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November - gemessen am Uni-Michigan-Index - deutlich stärker ein als erwartet. "Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äußern die Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft", erklärte die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu.

    Der Dow Jones Industrial sank um 0,4 Prozent auf 46.731 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust von rund 1,7 Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,9 Prozent auf 6.657 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,5 Prozent auf 24.744 Punkte abwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenminus von rund 4,2 Prozent an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.300,00€
    Basispreis
    31,86
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.783,80€
    Basispreis
    33,20
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Anleger sind zum Wochenschluss ziemlich nervös", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Dass die teilweise astronomischen Bewertungen auch mal korrigiert werden müssen, ist sicherlich keine Frage des Ob, sondern nur des Wann."

    Die Investoren hinterfragten zunehmend, ob sich die gewaltigen Investitionen vieler Unternehmen in KI auch als so profitabel erweisen, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen, brachte es Analyst André Sadowsky von der Commerzbank auf den Punkt.

    Auf Unternehmensseite steht wieder einmal der Elektroautobauer Tesla im Fokus. Konzernchef Elon Musk bekommt die Aussicht auf ein Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Mehr als 75 Prozent der Aktionäre stimmten für den Vergütungsplan, bei dem der Elektroauto-Hersteller verschiedene ambitionierte Ziele erfüllen muss, damit Musk die Aktien bekommt. Musk hatte gedroht, den Chefposten bei Tesla aufzugeben, falls das Vorhaben platzen würde. Die Tesla-Aktie büßte 3,2 Prozent ein.

    Im Reisesektor gewannen Expedia 17 Prozent, nachdem die Quartalszahlen des Online-Reisebüros eine robuste Nachfrage signalisiert hatten. Die Papiere des Konkurrenten Airbnb legten ebenfalls zu, und zwar um gut vier Prozent. Das Unternehmen hatte einen überraschend guten Ausblick für das Weihnachtsquartal gegeben.

    Für die Anteilsscheine von Monster Beverage ging es um 7,5 Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Getränken die Markterwartungen im dritten Quartal übertroffen hatte. Preiserhöhungen stimmen Analysten zudem positiv für Umsatz und Gewinnmargen.

    Das Fintech-Unternehmen Affirm äußerte sich optimistischer zum Geschäftsjahr 2025/26. Dies bescherte den Aktien ein Kursplus von 7,9 Prozent./edh/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 46.785 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 314,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -59,12 %/+36,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York US-Börsen angeschlagen - KI-Hype schwächt sich ab Der zuletzt von Rücksetzern bei KI-Werten geprägte US-Aktienmarkt hat am Freitag weiter nachgegeben. Frische US-Konjunkturdaten hatten zunächst kaum Einfluss auf die Notierungen. So trübte sich die Stimmung der US-Verbraucher im November - gemessen …