US-Börsen angeschlagen - KI-Hype schwächt sich ab

Aktiendepot – Update Oktober 2025





Dividendenübersicht

Wow, jetzt sind wir schon in das Schlussquartal für das laufende Jahr gestartet…

Hiermit das nächste Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104104937-screenshot-2025-11-04-102050.png





Zukäufe im Oktober





KEINE

_____________________________________________________________

Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 12.468,86 € (inkl. 93,88 € Ordergebühren)

Wie üblich: Keine Verkäufe!









HINWEIS : Es folgt ein etwas längerer Urlaubsbericht mit einigen Bildern hierzu (wie immer natürlich alle selbst geknipst), aber auch mit etwas Bezug zur Börse, Sparverhalten, Finanzierung und Geldumtausch. Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen weiterzulesen. Alle anderen können den weiteren Beitrag ignorieren!









Filitheyo Island Resort – Traumurlaub auf den Malediven

Im Oktober ging es endlich – mit 5 Jahren Verzögerung – auf den lang ersehnten Traumurlaub meiner Frau auf die Malediven. In den vergangenen Jahren konnte ich diese kostspielige Reise immer weiter nach hinten schieben, anfangs kam auch noch Corona ins Spiel und sorgte für die erste Verzögerung. Irgendwann war ich aber dann tatsächlich auch gedanklich auf die Reise eingestellt und wir hatten den Urlaub Anfang des Jahres im Januar gebucht. Es folgten in den letzten Monaten weitere intensive Recherchen bezüglich Reisegepäck, Ausrüstung, Einreisebestimmungen usw. inkl. der Beschaffung benötigter Ausrüstung. Zu Beginn der Herbstferien (auf die wir wegen unserer Tochter angewiesen waren) ging es dann auf die 11-tägige Reise:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105120-screenshot-2025-11-03-091908.png





Für die extrem lange Anreise von zuhause bis auf die Insel benötigt es sämtliche Eigenschaften, die auch an der Börse sehr hilfreich sind: Geduld, Ausdauer, Disziplin und eine Portion Stressresistenz. Die Hinreise dauerte über 24 Stunden und 19 Minuten – danach ist man auf jeden Fall bereit für den Urlaub!

Unsere letzte Flugreise lag bereits 10 Jahre zurück (damals ging es in die Türkei). Seitdem hat sich hier auch einiges geändert. Erklärungen darf man auf den Flughäfen nicht erwarten und alles geht sehr schnell und hektisch zu. Überall steht jemand oder winkt und scheucht die Massen weiter. So hetzt man von einem Checkpoint zum nächsten. Lediglich in Dubai hatten wir mehr als 4 Stunden Ruhe wegen Warten auf den Anschlussflug – mitten in der Nacht, nach über 12 Stunden Reise, aber auch sehr anstrengend. Wer an den Flughäfen aber auch gerne Shoppen geht und sein Geld loswerden möchte – hat hier ausreichend Möglichkeiten. Allerdings sollte man zuvor die Einfuhrbestimmungen der Malediven gelesen haben, da hier nicht alles beliebig eingeführt werden darf.

Auf den Malediven verbrachten wir schließlich tolle Tage mit 9 Übernachtungen. Die Verpflegung in unserem All-you-can-eat Buffet-Restaurant war hervorragend und es hat uns allen wirklich sehr gut geschmeckt. Auch die Auswahl war vielfältig und so war stets was Leckeres für jeden von uns dabei. Vieles wurde auch direkt vor den Augen der Gäste frisch zubereitet.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105247-screenshot-2025-11-03-092036.png





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105432-screenshot-2025-11-03-091935.png









Getränke oder auch einen kleinen Nachmittagssnack gab es aber auch im Restaurant am Pool. Die Getränke konnte man auch direkt aus dem Pool an der Pool-Bar bestellen und genüsslich im Pool genießen – und dabei natürlich auch die tolle Aussicht!





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105525-screenshot-2025-11-03-092004.png





Zu den Getränken auch noch ein paar ganz interessante Punkte. Coca Cola ist auf dieser Insel (und vermutlich auch auf allen anderen Inseln der Malediven) ein riesiger Getränkelieferant!

Alle Getränke der Marke (Coca Cola – auch Zero, Fanta, Sprite) werden dort in großen Mengen ausgeschenkt und verteilt. Auf dem Zimmer gab es eine Minibar. Der Kühlschrank wurde täglich mit bis zu 8 Dosen befüllt. Auch in den Restaurants kamen die Getränke übrigens alle aus Dosen. Selbst wenn diese am Tisch in einem Glas serviert wurden, so wurde zuvor am Thresen eine neue Dose (330 ml) geöffnet und ins Glas geschüttet. Flaschen (mit größerem Inhalt) habe ich dort zu keiner Zeit gesehen. Selbst der normale Sprudel ist von Coca Cola. Denn die Marke Schweppes wird auf den Malediven auch von Coca Cola vermarktet. Schweppes war hier auch mit verschiedenen Geschmäckern vertreten, u.a. mit dem Sprudel (= Tonic Water).

Als Coca-Cola-Liebhaber habe ich mich zu den Mahlzeiten auf eine schön gekühlte Cola gefreut oder auch auf eine kleine Abkühlung und Erfrischung auf unserem Zimmer. Dann zischt auch mal eine Fanta oder eine Sprite bietet eine geschmackliche Abwechslung.

Als Coca-Cola-Aktionär habe ich mich natürlich über die großen Mengen und den Absatz gefreut. Auch bei der Ankunft auf den Malediven erhielten wir pro Person eine Wasserflasche – später auf unserem Zimmer hatte ich dann auch zufällig die Aufschrift des Abfüllers vernommen: Coca-Cola!

Über die Müllentsorgung oder das Recycling auf den Malediven kann ich allerdings nichts berichten – ist vielleicht auch besser so…

Aber auch die Konkurrenz PepsiCo war auf unserer Reise vertreten. Auf den Flügen der Fluggesellschaft Emirates wurden Pepsi und 7Up ausgeschenkt. Dann nehme ich auch mal eine Pepsi (zuhause trinkt unsere Tochter im Übrigen gerne Pepsi Zero). Die Bordverpflegung von Emirates war ebenfalls hervorragend und das Unterhaltungsprogramm auf großem Bildschirm riesig (Filme, Serien, Musik oder auch Informationen zum Flug). So verging dann auch die Zeit wie im Flug… Haha, kleiner Gag…

Die HAI-lights bildeten natürlich unsere Schnorchelausflüge. Es ist absolut faszinierend, was die Wasserwelt zu bieten hat. Die Insel hat ein wundervolles Hausriff und bietet verschiedene Zugangspunkte. Man steigt ins Wasser, steckt den Kopf ins Wasser und schwimmt bereits mit den ersten Fischen Richtung Exit. Nur wenige Meter vom Ufer, nach einigen Schwimmzügen, ist man bereits am Riff und es geht schlagartig kerzengerade viele Meter in die Tiefe (daher auch für Taucher vermutlich ein Fest). Der ganze Glanz der Unterwasserwelt zeigt sich natürlich ganz besonders bei strahlend schönem Sonnenschein. Dann zeigt das Riff und die Unterwasserwelt ihr kunterbuntes Treiben, Sonnenstrahlen brechen tief ins glasklare Wasser ein und man sieht bis zu 18 Meter bis auf den Riffgrund – einfach unbeschreiblich.

Und wenn man direkt am Riff-Ausgang einen Hai vor die Linse bekommt, ist das atemberaubend und auch etwas beängstigend zugleich.

Das absolute Highlight war aber das Antreffen der Schildkröte – der langersehnte Traum meiner Frau, einmal im Ozean mit einer Schildkröte zu schwimmen. Leider haben wir die Schildkröte danach nicht mehr angetroffen, aber es bleiben tolle Videos und Fotos von unserer kurzen Begegnung!





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105731-screenshot-2025-11-03-091847.png





Wir haben auch alle Hauptdarsteller aus dem Disney-Pixar Animationshit „Findet Nemo“ gefunden und entsprechend für immer auf Videos und Fotos festgehalten.

Es war in jedem Fall eine fantastische Zeit auf den Malediven und der kleinen Insel Filitheyo Island – trotz einiger (teils auch stärkerer) Regenfälle. Der Monat Oktober gilt noch zur Regenzeit und ist ein Übergangsmonat zu den Sommermonaten. Dennoch waren es immer stabile Temperaturen um die 28°C (auch Wassertemperatur) mit minimalen Schwankungen nach unten und oben. Wenn die Sonne scheint, ballert diese allerdings so richtig auf die Haut. Sonnencreme und UV-Shirts sind daher unverzichtbar!

Vermutlich habe ich jetzt viel zu viel geschrieben und vielleicht ist auch kaum ein Leser noch dabei, aber eigentlich wollte ich noch kurz ein paar Punkte ergänzen:





EUR-USD-Tausch:

Wir benötigten für unsere Reise US-Dollar, um etwas Bargeld für den Notfall dabei zu haben, insbesondere aber zum Aushändigen der Trinkgelder. Wer eine größere Reise schon lange im Voraus bucht, kann beim Umtausch natürlich auch auf positive Währungseffekte spekulieren – es bleibt eine Spekulation, da sich die Effekte im schlimmsten Fall auch genau in die andere Richtung negativ entwickeln können. In unserem Fall hat sich das lange Warten aber gelohnt. Im Januar war der Wechselkurs noch nahe der Parität und für 500 USD hätte ich am 14.01.25 519,25 € bezahlt. Schlussendlich habe ich diese 500 USD am 07.09.25 für 455,69 € bestellt (inkl. einer Versandgebühr von 5,75 €) und habe somit 63,56 € weniger bezahlt, als ich noch im Januar dafür bezahlt hätte.

Für den Notfall und zur zusätzlichen Absicherung haben wir aber auch kurz vor knapp noch eine VISA-Kreditkarte beantragt, welche wir im Urlaub aber nicht benötigten.





Kosten der Anschaffungen und Ausrüstung:

Alleine die Kosten für die gesamte Ausrüstung (insbesondere Schnorchelausrüstung, Unterwasserkamera inkl. Zubehör, aber auch Sonnencreme, Mückenschutz usw.) war bereits so teuer, wie sonst 1 Woche Urlaub an der Ostsee. Fast die komplette Ausrüstung haben wir übrigens bei Amazon bestellt (mein bevorzugter Onlinehändler). Allerdings fällt die Gewinnmarge für Amazon bei mir meist sehr niedrig aus, da ich alle Artikel aus Angebots- und Aktionspreisen ergattern konnte und ich auch sonst alle möglichen Rabatte nutze, welche ich bekommen kann!





Gesamtkosten:

Die Gesamtkosten unserer Traumreise blieben schlussendlich doch noch unter unserem festgelegten Gesamtbudget zur fünfstelligen Grenze und blieb dann doch noch im vierstelligen Bereich. Auch wenn die Insel sicherlich nicht die luxuriöseste Insel der Malediven ist, so ist solch eine Reise aus finanzieller Sicht aber in die Kategorie „Luxusurlaub“ einzustufen. Persönlich habe ich die Einfachheit und Bodenständigkeit dieser kleinen Insel gemocht und würde nun auch tatsächlich direkt wieder dorthin fliegen – für nächstes Jahr sind wir allerdings bereits verplant.

Verrückter Fun-Fakt nebenbei: direkt zuhause angekommen, einen Tag später zwischen Koffer auspacken und Wäsche waschen wurde bereits das nächste Traumziel meiner beiden Damen gebucht – New York. Vielleicht schaue ich dann mal kurz an der Wallstreet vorbei!





Finanzierung/Sparraten:

Sicherlich kann sich nicht Jeder solch eine teure Reise leisten oder möchte das vielleicht auch gar nicht. Für uns persönlich hat sich dadurch allerdings nichts geändert. Aufgrund eines (ansonsten) sparsamen Lebensstils, zwei guten Gehältern, vorausschauender Planung und gutem Finanzmanagement haben wir alle Kosten aus unseren vorhandenen und in dieser Zeit eingehenden Barmitteln finanziert. Es wurden keinerlei Sparreserven angegriffen, keine Dividenden verwendet und auch keine unserer monatlichen Sparraten ausgesetzt – obwohl mir meine Frau hier ständig in den Ohren lag „Ich habe nicht mehr viel Geld auf dem Konto – können wir nicht meine Sparrate pausieren!“. Dagegen konnte ich mich immer erfolgreich gegenstämmen „Ihr wolltet die Reise. Wir haben die Reise gebucht und alles bezahlt. Wenn es jetzt mal ein, zwei Monate etwas enger zugeht, müssen wir uns halt etwas strecken und das Geld zusammenhalten. Das war der Deal von vornherein!“

Abschließend noch ein paar tolle Schnappschüsse – und dann habe ich euch endgültig lange genug mit meinem Urlaubsbericht genervt. Vielleicht dient der Bericht aber auch dem ein oder anderen als Motivation oder auch als Inspiration für neue Reiseziele. Die Börse läuft schließlich auch im Urlaub weiter.

Auch wenn die kleine Insel auf den Malediven nicht für ausgiebige Wanderungen einlädt – ein kompletter Inselrundgang ist in gut 30 min abgeschlossen, so bietet die Insel aber auch ein einladendes Volleyballfeld inmitten der Palmen (siehe Foto rechts unten im Bild) in direkter Nähe zur Poolbar. Da musste ich direkt an @ denken und habe extra für ein schönes Foto einen Abstecher dorthin gemacht:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105902-screenshot-2025-11-03-104419.png





PS: Ich freue mich auch immer, wenn andere Teilnehmer ein paar Urlaubsbilder oder Fotos von schönen Erlebnissen posten. Dies ist doch immer eine tolle Abwechslung zum Börsenalltag und zeigt das Leben in einem anderen Glanz. Und wie im Bericht teils immer wieder zu erkennen. Die Börse bzw. dessen Unternehmen spielen auch dort fast überall eine kleine oder größere Rolle.

In diesem Sinne: alles Gute, schöne Erlebnisse, erholsame Urlaube. Und wie auch an der Börse setzt man sich nach jedem Urlaub gleich wieder das nächste (Reise-)Ziel!



