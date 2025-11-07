69 0 Kommentare SERES expandiert global: Doppellisting an HKEX als Wachstumsschub

SERES Group revolutioniert den Automobilmarkt mit einem Rekord-Börsengang in Hongkong und setzt neue Maßstäbe für Luxus-Neuenergiefahrzeuge weltweit.

SERES Group ist am 5. November 2025 offiziell an der Hongkonger Börse (HKEX) notiert und ist der erste chinesische Hersteller von Luxus-Neuenergiefahrzeugen (NEV), der sowohl an der A- als auch an der H-Börse notiert ist.

Der Börsengang ist der größte eines chinesischen Automobilherstellers aller Zeiten und der weltweit größte in diesem Jahr.

Die öffentliche Emission war 133-fach überzeichnet und brachte über 170 Milliarden Hongkong-Dollar ein, wobei 70 % in Forschung und Entwicklung fließen.

22 Cornerstone-Investoren, darunter bedeutende Fonds, haben in SERES investiert, was die Anerkennung der Wachstumsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

SERES hat bereits in mehreren Ländern, darunter Norwegen, Deutschland, Großbritannien und die Schweiz, Märkte erschlossen und plant, seine globale Präsenz weiter auszubauen.

Das Unternehmen fokussiert sich auf hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge und hat mit seiner AITO-Produktpalette über 800.000 Einheiten ausgeliefert, während es weiterhin auf technologische Innovationen setzt.





