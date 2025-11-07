Matchmaking für die Abwärme / Bundesabwärmetagung 25. November 2025 (FOTO)
Dortmund (ots) - Vom 25. bis 26. November heißt es in Dortmund: "Matchmaking für
die Abwärme" . Die Bundesabwärmetagung (BAT) setzt dieses Jahr den Fokus auf die
Kontaktanbahnung und den frühzeitigen Austausch zwischen Abwärmequelle und
-senke.
In diesem Jahr findet die BAT in Kooperation mit der HEATEXPO statt. Eine ideale
Bühne, um die zentralen Themen der Abwärmenutzung sichtbar zu machen und mit
neuen Impulsen zu ergänzen. Die HEATEXPO als Fachmesse schafft dafür den
passenden Rahmen: praxisnah, anwendungsorientiert und interdisziplinär.
Gemeinsam wollen wir den Blick auf konkrete Potenziale und die Umsetzung der
Abwärmenutzung im Kontext der kommunalen Wärmeplanung richten.
Ein vielfältiges Programm mit Erfahrungsbeiträgen, Impulsen aus der Politik,
Podiumsdiskussionen und Fachausstellung erwartet Sie. In den Pausen sowie in der
eigens dafür geplanten Vernetzungszeit bleibt ausreichend Zeit, um wertvolle
Kontakte zu knüpfen oder die ausstellenden Firmen in der Messe zu besuchen. Auch
die Teilnahme über einen Video-Stream ist möglich.
Termin: 25./26. November 2025
Location: Messe Dortmund / HEATEXPO
Sprechen werden u.a.: Stephanie von Ahlefeldt (BMWE) und Dr. Ralf Kuder (MWIKE
NRW)
Weitere Infos und Anmeldung unter: https://izes.eu/events/bundesabwaermetagung/
Pressekontakt:
Tagungskoordination
Tel: +49 681 844 972 73
Email: mailto:awanetz@izes.de; Betreff: Pressekontakt
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164910/6153971
OTS: IZES gGmbH
