Matchmaking für die Abwärme / Bundesabwärmetagung 25. November 2025 (FOTO)

    Dortmund (ots) - Vom 25. bis 26. November heißt es in Dortmund: "Matchmaking für
    die Abwärme" . Die Bundesabwärmetagung (BAT) setzt dieses Jahr den Fokus auf die
    Kontaktanbahnung und den frühzeitigen Austausch zwischen Abwärmequelle und
    -senke.

    In diesem Jahr findet die BAT in Kooperation mit der HEATEXPO statt. Eine ideale
    Bühne, um die zentralen Themen der Abwärmenutzung sichtbar zu machen und mit
    neuen Impulsen zu ergänzen. Die HEATEXPO als Fachmesse schafft dafür den
    passenden Rahmen: praxisnah, anwendungsorientiert und interdisziplinär.
    Gemeinsam wollen wir den Blick auf konkrete Potenziale und die Umsetzung der
    Abwärmenutzung im Kontext der kommunalen Wärmeplanung richten.

    Ein vielfältiges Programm mit Erfahrungsbeiträgen, Impulsen aus der Politik,
    Podiumsdiskussionen und Fachausstellung erwartet Sie. In den Pausen sowie in der
    eigens dafür geplanten Vernetzungszeit bleibt ausreichend Zeit, um wertvolle
    Kontakte zu knüpfen oder die ausstellenden Firmen in der Messe zu besuchen. Auch
    die Teilnahme über einen Video-Stream ist möglich.

    Termin: 25./26. November 2025

    Location: Messe Dortmund / HEATEXPO

    Sprechen werden u.a.: Stephanie von Ahlefeldt (BMWE) und Dr. Ralf Kuder (MWIKE
    NRW)

    Weitere Infos und Anmeldung unter: https://izes.eu/events/bundesabwaermetagung/

