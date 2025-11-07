Matchmaking für die Abwärme / Bundesabwärmetagung 25. November 2025 (FOTO)

Dortmund (ots) - Vom 25. bis 26. November heißt es in Dortmund: "Matchmaking für

die Abwärme" . Die Bundesabwärmetagung (BAT) setzt dieses Jahr den Fokus auf die

Kontaktanbahnung und den frühzeitigen Austausch zwischen Abwärmequelle und

-senke.



In diesem Jahr findet die BAT in Kooperation mit der HEATEXPO statt. Eine ideale

Bühne, um die zentralen Themen der Abwärmenutzung sichtbar zu machen und mit

neuen Impulsen zu ergänzen. Die HEATEXPO als Fachmesse schafft dafür den

passenden Rahmen: praxisnah, anwendungsorientiert und interdisziplinär.

Gemeinsam wollen wir den Blick auf konkrete Potenziale und die Umsetzung der

Abwärmenutzung im Kontext der kommunalen Wärmeplanung richten.





Ein vielfältiges Programm mit Erfahrungsbeiträgen, Impulsen aus der Politik,

Podiumsdiskussionen und Fachausstellung erwartet Sie. In den Pausen sowie in der

eigens dafür geplanten Vernetzungszeit bleibt ausreichend Zeit, um wertvolle

Kontakte zu knüpfen oder die ausstellenden Firmen in der Messe zu besuchen. Auch

die Teilnahme über einen Video-Stream ist möglich.



Termin: 25./26. November 2025



Location: Messe Dortmund / HEATEXPO



Sprechen werden u.a.: Stephanie von Ahlefeldt (BMWE) und Dr. Ralf Kuder (MWIKE

NRW)



Weitere Infos und Anmeldung unter: https://izes.eu/events/bundesabwaermetagung/



