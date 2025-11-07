Deutsch-Spanier wird neuer Chef von Telefónica Deutschland

Das nächste Ziel sehe ich kurzfristig bei 4.70€........und ggf bereits diese Woche noch bei 4.80€ plus x......

Zwischen 4.80 und 4.90€ könnte es nochmals volantil werden........aber eine größere Korrektur sehe ich dann nicht anstehen





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/16846/board/20251020235555-design-big-4.png





Bislang voll nach Plan......





Mein Jahreziel sehe ich unverändert bei mindestens 5€ plus........