Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 07.11.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.007,44USD pro Feinunze und notiert damit +0,66 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,49USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,97 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,59USD und verzeichnet ein Plus von +0,19 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,68USD und verzeichnet ein Plus von +0,26 %.