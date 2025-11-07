    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse in Deutschland stabil, Euro-Bund-Future leicht gefallen.
    • Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,66 Prozent.
    • US-Verbrauchervertrauen sinkt, Shutdown sorgt für Unsicherheit.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.

    Die Anleihekurse bewegten sich in einer engen Bandbreite. Die besser als erwartet ausgefallenen deutschen Exportdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Nach einem Dämpfer im Sommer haben die deutschen Exporte im September überraschend deutlich zugelegt. Von einem dauerhaften Aufschwung wollen Volkswirte und Experten aber nicht sprechen: Zu groß sind die Unsicherheiten im Welthandel.

    Die am Nachmittag in den USA besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen sorgten auch nicht für starke Kursausschläge. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen hat sich im November stärker eingetrübt als erwartet. "Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äußern die Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft", erklärte die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu.

    Der sogenannte Shutdown dauert schon seit dem 1. Oktober und ist der längste der US-Geschichte. Wegen des Shutdowns wurden in den USA ansonsten keine Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht./jsl/stw




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
