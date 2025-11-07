Deutsche Anleihen
Kaum verändert
- Anleihekurse in Deutschland stabil, Euro-Bund-Future leicht gefallen.
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,66 Prozent.
- US-Verbrauchervertrauen sinkt, Shutdown sorgt für Unsicherheit.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.
Die Anleihekurse bewegten sich in einer engen Bandbreite. Die besser als erwartet ausgefallenen deutschen Exportdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Nach einem Dämpfer im Sommer haben die deutschen Exporte im September überraschend deutlich zugelegt. Von einem dauerhaften Aufschwung wollen Volkswirte und Experten aber nicht sprechen: Zu groß sind die Unsicherheiten im Welthandel.
Die am Nachmittag in den USA besser als erwartet ausgefallenen Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen sorgten auch nicht für starke Kursausschläge. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen hat sich im November stärker eingetrübt als erwartet. "Da sich die Stilllegung der US-Bundesbehörden nun schon über einen Monat hinzieht, äußern die Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Folgen für die Wirtschaft", erklärte die Leiterin der Umfrage, Joanne Hsu.
Der sogenannte Shutdown dauert schon seit dem 1. Oktober und ist der längste der US-Geschichte. Wegen des Shutdowns wurden in den USA ansonsten keine Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten veröffentlicht./jsl/stw
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y