Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 129,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.

Die Anleihekurse bewegten sich in einer engen Bandbreite. Die besser als erwartet ausgefallenen deutschen Exportdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Nach einem Dämpfer im Sommer haben die deutschen Exporte im September überraschend deutlich zugelegt. Von einem dauerhaften Aufschwung wollen Volkswirte und Experten aber nicht sprechen: Zu groß sind die Unsicherheiten im Welthandel.