Der Börsen-Tag
Globale Börsen im Minus: DAX, Dow & S&P 500 unter Druck!
An den internationalen Börsen dominieren heute rote Zahlen, während einige wenige Unternehmen dennoch glänzen. Die Märkte reagieren auf Unsicherheiten, was sich in deutlichen Verlusten widerspiegelt.
Foto: Bodo Marks - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 23.550,55 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,82%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, notiert bei 28.782,75 Punkten und fällt um 0,59%. Noch deutlicher im Minus ist der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, mit einem Rückgang von 1,10% auf 15.800,51 Punkte. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, steht bei 3.468,64 Punkten und verliert 1,18%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average, einer der bekanntesten Indizes weltweit, notiert bei 46.588,77 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,72%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steht bei 6.643,67 Punkten und fällt ebenfalls um 1,18%. Insgesamt zeigt sich heute ein überwiegend negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der TecDAX und der S&P 500 mit einem Rückgang von jeweils 1,18% die größten Verluste hinnehmen müssen. Die Märkte reagieren damit möglicherweise auf aktuelle wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen, die die Anlegerstimmung belasten.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 2.25%. BMW folgt mit einem Plus von 2.02%, während Henkel VZ mit 1.76% ebenfalls im grünen Bereich liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste verzeichnen. Zalando führt die Negativliste mit einem Rückgang von 8.12%, gefolgt von Scout24 mit -5.10% und Infineon Technologies, das um 3.23% fiel.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen KRONES mit einem Anstieg von 4.68% und HENSOLDT mit 3.88% hervor. Die RENK Group kann sich mit einem Plus von 2.75% ebenfalls gut behaupten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls signifikante Rückgänge, angeführt von Delivery Hero mit einem Minus von 10.15%. AUTO1 Group und AIXTRON folgen mit -4.71% und -5.16%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind ProSiebenSat.1 Media mit 4.45% und Salzgitter mit 3.17% die Spitzenreiter. SUESS MicroTec kann sich mit einem Anstieg von 1.79% ebenfalls positiv präsentieren.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Evotec, das um 9.73% fiel, gefolgt von MLP mit -9.46% und Friedrich Vorwerk Group mit -4.65%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt HENSOLDT mit 3.88% eine starke Performance, während Carl Zeiss Meditec und SUESS MicroTec mit 1.87% und 1.79% ebenfalls positive Werte aufweisen.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte umfassen Infineon Technologies mit -3.23% und AIXTRON mit -5.16%. Evotec verzeichnet einen Rückgang von 9.73%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Coca-Cola mit 2.37% und Amgen mit 1.76% die Liste der Gewinner an. Travelers Companies folgt mit einem Anstieg von 1.35%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Caterpillar mit -2.69%, IBM mit -2.89% und NVIDIA, das um 3.82% fiel.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Expedia Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 17.41% angeführt, gefolgt von Akamai Technologies mit 11.77% und Monster Beverage mit 7.10%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von AppLovin Registered (A) mit -5.61%, Texas Pacific Land mit -6.88% und The Trade Desk Registered (A) mit -8.14%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte