Kursgewinne - Schwaches Verbrauchervertrauen stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag gestützt durch schwache US-Konjunkturdaten zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,18 Prozent auf 113,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,07 Prozent.

Die Verunsicherung an den Aktienmärkten und schwache Konjunkturdaten stützten die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen trübte sich im November stärker ein als erwartet. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage der Verbraucher verschlechterte sich deutlich.