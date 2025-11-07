Kedrion setzt sich für Innovation und Patientenversorgung ein

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italien, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Therapien aus Plasma spezialisiert hat, gibt seine Teilnahme am „International Primary Immunodeficiencies Congress (IPIC) 2025" (Internationaler Kongress zu primären Immundefizienzen) bekannt, der vom 5. bis 7. November 2025 in Prag, Tschechische Republik, stattfindet. In diesem Jahr veranstaltet Kedrion ein Satellitensymposium zum Thema „Sekundäre Immundefekte bei hämatologischen Malignomen: Ein wachsender Interessenbereich", wirft ein Schlaglicht auf eines der dringlichsten und sich am schnellsten entwickelnden Themen in der Immunologie.

Das Symposium, das heute stattfindet, wird mit einer Einführung von Dr. Fabian Peissker, Medical Affairs bei Kedrion, eröffnet und von führenden Experten begleitet: Prof. Hermann Wolf (Sigmund Freud Universität, Wien, Österreich) und Dr. Federica Pulvirenti (Policlinico Umberto I, Rom, Italien), die über die Herausforderungen und Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von sekundären Immundefekten (SIDs) bei Patienten mit hämatologischen Malignomen sprechen werden. Die Sitzung umfasst reale klinische Erfahrungen sowie eine interaktive Frage- und Antwortrunde und bietet praktische Einblicke für Kliniker und Forscher.

Sekundäre Immundefekte, insbesondere bei Patienten mit hämatologischen B-Zell-Tumoren, stellen aufgrund ihrer komplexen Pathogenese und des erhöhten Risikos lebensbedrohlicher Infektionen eine große klinische Herausforderung dar. Die Fortschritte in der Krebstherapie haben das Überleben verbessert, aber Komplikationen, insbesondere Hypogammaglobulinämie und Infektionen, können die Behandlungsergebnisse sowie die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen. Eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene Behandlung, einschließlich einer Immunglobulin-Ersatztherapie, sind entscheidend für die Verbesserung der Patientenversorgung und die Verringerung infektionsbedingter Komplikationen.

Die Teilnahme von Kedrion an der IPIC 2025 unterstreicht den Einsatz des Unternehmens für den Wissenszuwachs und die Förderung der Zusammenarbeit mit der medizinischen sowie wissenschaftlichen Gemeinschaft mit einem zunehmenden Fokus auf sekundäre Immundefekte. Mit dem Sponsoring eines Symposiums zum Thema SIDs bei hämatologischen Malignomen zeigt Kedrion sein wachsendes Engagement in diesem wichtigen und sich entwickelnden Bereich.