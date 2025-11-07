    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSOLVENTUM AktievorwärtsNachrichten zu SOLVENTUM

    SOLVENTUM Aktie auf Höhenflug - 07.11.2025

    Am 07.11.2025 ist die SOLVENTUM Aktie, bisher, um +6,10 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SOLVENTUM Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    SOLVENTUM ist ein führendes Unternehmen für nachhaltige Energie- und Umweltlösungen, spezialisiert auf Wasseraufbereitung, Abfallmanagement und erneuerbare Energien. Als Marktführer in der DACH-Region mit internationaler Expansion konkurriert es mit Veolia, Suez und RWE. Die Alleinstellungsmerkmale sind patentierte Technologien und ein starker Fokus auf Forschung und Entwicklung.

    SOLVENTUM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SOLVENTUM Aktie. Mit einer Performance von +6,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SOLVENTUM Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,90, mit einem Plus von +6,10 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die SOLVENTUM Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,41 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SOLVENTUM Aktie damit um -3,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SOLVENTUM um -9,80 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,25 % geändert.

    SOLVENTUM Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,85 %
    1 Monat -8,59 %
    3 Monate -7,41 %
    1 Jahr -16,36 %

    Informationen zur SOLVENTUM Aktie

    Es gibt 173 Mio. SOLVENTUM Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,47 Mrd.EUR wert.

    SOLVENTUM Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SOLVENTUM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SOLVENTUM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SOLVENTUM

    +5,23 %
    -5,69 %
    -9,62 %
    -10,19 %
    -17,66 %
    +3,48 %
    ISIN:US83444M1018WKN:A407ZE



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



