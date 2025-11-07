RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. 78 Flugzeugauslieferungen im Oktober seien ermutigend mit Blick auf das Erreichen des Auslieferungsziels für das Gesamtjahr, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 208EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

