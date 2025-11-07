    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. 78 Flugzeugauslieferungen im Oktober seien ermutigend mit Blick auf das Erreichen des Auslieferungsziels für das Gesamtjahr, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/ajx/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 208EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ken Herbert
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 240
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


