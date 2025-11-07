RBC stuft Airbus auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. 78 Flugzeugauslieferungen im Oktober seien ermutigend mit Blick auf das Erreichen des Auslieferungsziels für das Gesamtjahr, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 208EUR auf Tradegate (07. November 2025, 18:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
