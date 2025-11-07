    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Werner & Mertz-Inhaber gleich doppelt ausgezeichnet! / Reinhard Schneider gewinnt EY Entrepreneur of the Year-Preis und Audience Award (FOTO)

    Mainz (ots) - "Shape the Future with Confidence" - unter diesem Motto stand die
    29. Verleihung des "EY Entrepreneur of the Year", bei der Werner & Mertz-Inhaber
    Reinhard Schneider als Gewinner in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet
    wurde. Mit dem renommierten Wirtschaftspreis werden visionäre inhabergeführte
    Unternehmen prämiert, die mutig neue Wege gehen und die Zukunft aktiv gestalten.
    Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Expert*innen-Jury in den Kategorien
    Familienunternehmen, Innovation, Nachhaltigkeit sowie Junge Unternehmen
    vergeben. 20 Unternehmen haben es 2025 ins Finale des Wettbewerbs geschafft.

    Zudem wurde in diesem Jahr zum fünften Mal der EY Entrepreneur Of The Year
    Audience Award vergeben - ein Publikumspreis, der von Leser*innen des manager
    magazin sowie öffentlich per Online-Abstimmung vergeben wird. Auch hier konnte
    sich der Mainzer Öko-Pionier durchsetzen und erzielte mit Abstand die meisten
    Stimmen.

    "Dieser Award ist für unsere Mitarbeiter*innen und für mich eine eindrucksvolle
    Bestätigung unseres richtigen Weges. Insbesondere der Audience Award zeigt dafür
    eine breite, positive Resonanz in der Gesellschaft", freute sich Reinhard
    Schneider nach der Preisverleihung am Donnerstagabend in München. Die Laudatorin
    Christina Diem-Puello, Präsidentin des Verbands der Unternehmerinnen, würdigte
    die Leistung des Preisträgers für sein Unternehmen.

    Werner & Mertz überzeugt in allen vier Schlüsselkriterien

    Entscheidend für die Auszeichnungen waren vier Schlüsselkriterien:
    "Entrepreneurship" (unternehmerisches Denken und Handeln), "Purpose"
    (Unternehmenszweck und Vision), "Growth" (Wachstum und Zukunftspotenzial) sowie
    "Impact" (positive Wirkung und unternehmerische Verantwortung). Werner & Mertz
    hat in allen vier Kategorien außergewöhnliche Leistungen vorzuweisen.

    Entrepreneurship

    Die maßgeblichste Weichenstellung war die systematische Umsetzung des Primats
    der Nachhaltigkeit bei allen unternehmerischen Entscheidungen - und zwar bewusst
    gegen den damals vorherrschenden Trend der Imitation der Großkonzerne in der
    Branche. Bei Rezeptur, Verpackung und Produktionsumständen gilt es seitdem,
    mindestens eine Entwicklungsgeneration vor der bisherigen ökologischen Benchmark
    zu liegen - ohne Leistungseinbuße. Das prominenteste Einzelbeispiel dieser
    Haltung ist die umfassende Erarbeitung mehrerer Weltrekorde in der hochwertigen
    Kreislaufführung von Kunststoff-Verpackungen für den Massenmarkt.

    Impact

    Das außergewöhnlich hohe Maß der Sinnstiftung im Unternehmen wirkt sich in zwei
    Richtungen aus: Zum einen zum Nutzen der Gesellschaft, indem das Unternehmen
    einen vorbildlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leistet,
    und darüber hinaus über seinen Open-Innovation-Ansatz das Know-how dazu mit
    anderen teilt. Zum anderen zum Nutzen der Arbeitswelt, indem Werner & Mertz
    vorbildliche Mitarbeiterbefähigung, -Motivation und -Bindung erreicht. Das
    mittelständische Reinigungsmittelunternehmen wird regelmäßig unter die Top
    Arbeitgeber von Mainz und Süddeutschland gewählt.

    Purpose

    Die Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter*innen ans Unternehmen erfolgt über
    alle Merkmale der Wertschöpfungskultur: Ein erlebbar starker Sinnbeitrag der
    Arbeit wird über die direkte Beteiligung an vielfältigen
    Nachhaltigkeits-Leuchtturmprojekten erreicht.

    Growth

    Der Weltmarktführer der ökologischen Reinigung und Familienunternehmen in der
    fünften Generation strebt den weiteren internationalen Rollout der europäischen
    Marktdurchdringung an. Dabei konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf das
    organische Wachstum seiner Vertrauensmarken.

    Pressekontakt:

    Werner & Mertz GmbH
    Unternehmenskommunikation
    Birgitta Schenz
    Rheinallee 96
    55120 Mainz
    mailto:BSchenz@werner-mertz.com
    Telefon 06131-964-20 28

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75723/6154004
    OTS: Werner & Mertz GmbH




