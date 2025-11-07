Werner & Mertz-Inhaber gleich doppelt ausgezeichnet! / Reinhard Schneider gewinnt EY Entrepreneur of the Year-Preis und Audience Award (FOTO)
Mainz (ots) - "Shape the Future with Confidence" - unter diesem Motto stand die
29. Verleihung des "EY Entrepreneur of the Year", bei der Werner & Mertz-Inhaber
Reinhard Schneider als Gewinner in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet
wurde. Mit dem renommierten Wirtschaftspreis werden visionäre inhabergeführte
Unternehmen prämiert, die mutig neue Wege gehen und die Zukunft aktiv gestalten.
Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Expert*innen-Jury in den Kategorien
Familienunternehmen, Innovation, Nachhaltigkeit sowie Junge Unternehmen
vergeben. 20 Unternehmen haben es 2025 ins Finale des Wettbewerbs geschafft.
Zudem wurde in diesem Jahr zum fünften Mal der EY Entrepreneur Of The Year
Audience Award vergeben - ein Publikumspreis, der von Leser*innen des manager
magazin sowie öffentlich per Online-Abstimmung vergeben wird. Auch hier konnte
sich der Mainzer Öko-Pionier durchsetzen und erzielte mit Abstand die meisten
Stimmen.
"Dieser Award ist für unsere Mitarbeiter*innen und für mich eine eindrucksvolle
Bestätigung unseres richtigen Weges. Insbesondere der Audience Award zeigt dafür
eine breite, positive Resonanz in der Gesellschaft", freute sich Reinhard
Schneider nach der Preisverleihung am Donnerstagabend in München. Die Laudatorin
Christina Diem-Puello, Präsidentin des Verbands der Unternehmerinnen, würdigte
die Leistung des Preisträgers für sein Unternehmen.
Werner & Mertz überzeugt in allen vier Schlüsselkriterien
Entscheidend für die Auszeichnungen waren vier Schlüsselkriterien:
"Entrepreneurship" (unternehmerisches Denken und Handeln), "Purpose"
(Unternehmenszweck und Vision), "Growth" (Wachstum und Zukunftspotenzial) sowie
"Impact" (positive Wirkung und unternehmerische Verantwortung). Werner & Mertz
hat in allen vier Kategorien außergewöhnliche Leistungen vorzuweisen.
Entrepreneurship
Die maßgeblichste Weichenstellung war die systematische Umsetzung des Primats
der Nachhaltigkeit bei allen unternehmerischen Entscheidungen - und zwar bewusst
gegen den damals vorherrschenden Trend der Imitation der Großkonzerne in der
Branche. Bei Rezeptur, Verpackung und Produktionsumständen gilt es seitdem,
mindestens eine Entwicklungsgeneration vor der bisherigen ökologischen Benchmark
zu liegen - ohne Leistungseinbuße. Das prominenteste Einzelbeispiel dieser
Haltung ist die umfassende Erarbeitung mehrerer Weltrekorde in der hochwertigen
Kreislaufführung von Kunststoff-Verpackungen für den Massenmarkt.
Impact
Das außergewöhnlich hohe Maß der Sinnstiftung im Unternehmen wirkt sich in zwei
Richtungen aus: Zum einen zum Nutzen der Gesellschaft, indem das Unternehmen
einen vorbildlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leistet,
und darüber hinaus über seinen Open-Innovation-Ansatz das Know-how dazu mit
anderen teilt. Zum anderen zum Nutzen der Arbeitswelt, indem Werner & Mertz
vorbildliche Mitarbeiterbefähigung, -Motivation und -Bindung erreicht. Das
mittelständische Reinigungsmittelunternehmen wird regelmäßig unter die Top
Arbeitgeber von Mainz und Süddeutschland gewählt.
Purpose
Die Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter*innen ans Unternehmen erfolgt über
alle Merkmale der Wertschöpfungskultur: Ein erlebbar starker Sinnbeitrag der
Arbeit wird über die direkte Beteiligung an vielfältigen
Nachhaltigkeits-Leuchtturmprojekten erreicht.
Growth
Der Weltmarktführer der ökologischen Reinigung und Familienunternehmen in der
fünften Generation strebt den weiteren internationalen Rollout der europäischen
Marktdurchdringung an. Dabei konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf das
organische Wachstum seiner Vertrauensmarken.
Pressekontakt:
Werner & Mertz GmbH
Unternehmenskommunikation
Birgitta Schenz
Rheinallee 96
55120 Mainz
mailto:BSchenz@werner-mertz.com
Telefon 06131-964-20 28
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75723/6154004
OTS: Werner & Mertz GmbH
