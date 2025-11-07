Werner & Mertz-Inhaber gleich doppelt ausgezeichnet! / Reinhard Schneider gewinnt EY Entrepreneur of the Year-Preis und Audience Award (FOTO)

Mainz (ots) - "Shape the Future with Confidence" - unter diesem Motto stand die

29. Verleihung des "EY Entrepreneur of the Year", bei der Werner & Mertz-Inhaber

Reinhard Schneider als Gewinner in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet

wurde. Mit dem renommierten Wirtschaftspreis werden visionäre inhabergeführte

Unternehmen prämiert, die mutig neue Wege gehen und die Zukunft aktiv gestalten.

Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Expert*innen-Jury in den Kategorien

Familienunternehmen, Innovation, Nachhaltigkeit sowie Junge Unternehmen

vergeben. 20 Unternehmen haben es 2025 ins Finale des Wettbewerbs geschafft.



Zudem wurde in diesem Jahr zum fünften Mal der EY Entrepreneur Of The Year

Audience Award vergeben - ein Publikumspreis, der von Leser*innen des manager

magazin sowie öffentlich per Online-Abstimmung vergeben wird. Auch hier konnte

sich der Mainzer Öko-Pionier durchsetzen und erzielte mit Abstand die meisten

Stimmen.





"Dieser Award ist für unsere Mitarbeiter*innen und für mich eine eindrucksvolle

Bestätigung unseres richtigen Weges. Insbesondere der Audience Award zeigt dafür

eine breite, positive Resonanz in der Gesellschaft", freute sich Reinhard

Schneider nach der Preisverleihung am Donnerstagabend in München. Die Laudatorin

Christina Diem-Puello, Präsidentin des Verbands der Unternehmerinnen, würdigte

die Leistung des Preisträgers für sein Unternehmen.



Werner & Mertz überzeugt in allen vier Schlüsselkriterien



Entscheidend für die Auszeichnungen waren vier Schlüsselkriterien:

"Entrepreneurship" (unternehmerisches Denken und Handeln), "Purpose"

(Unternehmenszweck und Vision), "Growth" (Wachstum und Zukunftspotenzial) sowie

"Impact" (positive Wirkung und unternehmerische Verantwortung). Werner & Mertz

hat in allen vier Kategorien außergewöhnliche Leistungen vorzuweisen.



Entrepreneurship



Die maßgeblichste Weichenstellung war die systematische Umsetzung des Primats

der Nachhaltigkeit bei allen unternehmerischen Entscheidungen - und zwar bewusst

gegen den damals vorherrschenden Trend der Imitation der Großkonzerne in der

Branche. Bei Rezeptur, Verpackung und Produktionsumständen gilt es seitdem,

mindestens eine Entwicklungsgeneration vor der bisherigen ökologischen Benchmark

zu liegen - ohne Leistungseinbuße. Das prominenteste Einzelbeispiel dieser

Haltung ist die umfassende Erarbeitung mehrerer Weltrekorde in der hochwertigen

Kreislaufführung von Kunststoff-Verpackungen für den Massenmarkt.



Impact



Das außergewöhnlich hohe Maß der Sinnstiftung im Unternehmen wirkt sich in zwei

Richtungen aus: Zum einen zum Nutzen der Gesellschaft, indem das Unternehmen

einen vorbildlichen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen leistet,

und darüber hinaus über seinen Open-Innovation-Ansatz das Know-how dazu mit

anderen teilt. Zum anderen zum Nutzen der Arbeitswelt, indem Werner & Mertz

vorbildliche Mitarbeiterbefähigung, -Motivation und -Bindung erreicht. Das

mittelständische Reinigungsmittelunternehmen wird regelmäßig unter die Top

Arbeitgeber von Mainz und Süddeutschland gewählt.



Purpose



Die Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter*innen ans Unternehmen erfolgt über

alle Merkmale der Wertschöpfungskultur: Ein erlebbar starker Sinnbeitrag der

Arbeit wird über die direkte Beteiligung an vielfältigen

Nachhaltigkeits-Leuchtturmprojekten erreicht.



Growth



Der Weltmarktführer der ökologischen Reinigung und Familienunternehmen in der

fünften Generation strebt den weiteren internationalen Rollout der europäischen

Marktdurchdringung an. Dabei konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf das

organische Wachstum seiner Vertrauensmarken.



